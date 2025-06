La jueza Laura Martini resolvió condenar a Nicolás Peinipil a tres años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado, conforme a las pruebas presentadas por la fiscalía en una causa por robo ocurrido en la zona rural de Rawson en septiembre de 2024.

Además de la pena condicional, la magistrada le prohibió el ingreso a la ciudad de Rawson por un año y le impuso pautas de conducta, entre ellas la fijación de domicilio, la prohibición de cometer nuevos delitos y la obligación de presentarse semestralmente ante la Oficina Judicial de Trelew.

El robo se produjo el 28 de septiembre de 2024, cuando un vecino de la Chacra 49 alertó a la policía sobre un ilícito en la zona rural de Rawson. La División Seguridad Rural detectó un vehículo sospechoso, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta la Ruta Nacional N°3, en las cercanías de Trelew.

Paralelamente, la policía montada realizó rastrillajes que permitieron recuperar varios elementos sustraídos, como un televisor, un celular y un control remoto, los cuales habían sido ocultados entre la vegetación.

El fiscal general Leonardo Cheuqueman presentó un acuerdo que calificó el hecho como robo agravado en poblado y en banda, en calidad de coautor. La pena solicitada tuvo en cuenta que Peinipil no contaba con antecedentes penales y que el delito no fue cometido con violencia. La jueza Martini aceptó el acuerdo y dictó la condena de tres años de prisión condicional, además de prohibirle el ingreso a Rawson por un año y establecer reglas de conducta para el imputado.

