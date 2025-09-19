El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a quince años de prisión para L.O.M., el responsable del homicidio de Darío Miguel Haro, ocurrido en la madrugada del 18 de mayo de 2022 en la ciudad de Trelew.

La resolución fue firmada por el máximo órgano judicial provincial, presidido por el doctor Javier Raidan e integrado por los ministros Camila Banfi, Ricardo Napolitani, Andrés Giacomone, Silvia Bustos y Mario Vivas, quienes ratificaron en todos sus términos la decisión del tribunal colegiado de Trelew.

El homicidio en barrio Inta de Trelew

El hecho que motivó la condena tuvo lugar a las 3 de la mañana, aproximadamente, cuando Darío Miguel Haro se desplazaba caminando por la calle Río Pico, entre las calles Viedma y Rifleros del Chubut, en el barrio Inta.

Según consta en la causa, Haro fue atacado sorpresivamente desde atrás por L.O.M., quien, con claras intenciones de robo y portando un arma blanca, lo apuñaló en reiteradas oportunidades. Al definir la agresión como “homicidio criminis causa”, la Justicia dejó en claro que el asesinato fue cometido con el propósito de consumar un robo.

El tribunal colegiado integrado por los jueces penales Marcos Nápoli, Fabio Monti y Ana Karina Breckle estableció en la sentencia 1629/2024 que el agresor le asestó no menos de catorce puñaladas en diferentes partes del cuerpo de la víctima. Este ataque repentino y violento impidió cualquier mecanismo de defensa por parte de Haro, quien logró avanzar tan solo unos metros hasta caer tendido, ya sin vida debido a las lesiones sufridas.

Finalizada la agresión mortal, L.O.M. sustrajo las pocas pertenencias que llevaba consigo la víctima: un teléfono celular y un juego de llaves. Luego, se retiró a la vivienda donde cumplía arresto domiciliario, ubicada a unos 300 metros del lugar del hecho.

El grave antecedente y la condena definitiva

Es relevante mencionar que L.O.M. era menor de edad al momento de cometer el crimen y que contaba con antecedentes penales, ya que se encontraba cumpliendo medidas socioeducativas por haber sido condenado anteriormente por otro homicidio.

Ese antecedente está vinculado al asesinato de Benito Limonao, quien murió tras recibir golpes con un hacha y más de catorce puñaladas, en un caso también tipificado como homicidio criminis causa, donde el agresor sustrajo un reloj y un celular de la víctima.

Frente a la apelación presentada por la defensa de L.O.M. ante el Superior Tribunal, los ministros ratificaron la atribución de la autoría del delito siguiendo los indicios múltiples y concordantes presentados durante el juicio. Además, validaron la subsunción legal bajo el artículo 80 inciso 7.º del Código Penal, que agrava la pena en casos de homicidio cometido para consumar otro delito, en este caso el robo.

Los jueces consideraron la imposición de la pena de quince años de prisión como adecuada, razonable y proporcional, tomando en cuenta no solo la gravedad del hecho sino también la modalidad empleada en el ataque y las circunstancias personales del acusado.

La resolución definitiva sobre el caso materializa las sentencias 1629/2024 y 2636/2024 dictadas por el tribunal colegiado de Trelew, surgidas del proceso judicial donde actuaron por el Ministerio Público Fiscal los fiscales generales Lucas Koltsch y Gustavo Núñez. Estos fiscales sostuvieron la acusación durante el desarrollo del juicio, aportando las pruebas que permitieron responsabilizar a L.O.M. y lograr la condena que hoy fue confirmada por el máximo tribunal provincial.