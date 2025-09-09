Robaron un televisor y un parlante de una casa en Comodoro: la policía persiguió y atrapó a un ladrón.

En muchos casos, los delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios para ingresar a los domicilios y robar objetos de valor, como productos tecnológicos y otros bienes personales. Sin embargo, la colaboración de los vecinos y testigos ocasionales resulta clave para alertar a las autoridades.

Gracias a la comunicación inmediata con la policía, muchas veces se logra una intervención rápida por parte de los efectivos, quienes despliegan operativos para identificar, perseguir y detener a los responsables.

El pasado lunes 8 de septiembre por la tarde, personal de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 33 años que había robado un televisor y un parlante, junto a otro compañero, de una vivienda ubicada sobre la calle Maipú.

Inseguridad sin fin en el barrio Ceferino: delincuentes robaron una gallina y fueron sorprendidos por sus dueños

El hecho sucedió cerca de las 18:45, cuando la policía intervino en el lugar luego de recibir el llamado de un testigo, quien alertó sobre los ladrones llevándose los objetos de valor.

De esta manera, al dirigirse al lugar, encontraron a los delincuentes con los elementos y también observaron daños en una pared de madera del domicilio.

Luego de ver a la policía, escaparon y comenzó una persecución. Finalmente, lograron detener a un hombre de 33 años sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1.000.

LIBERARON AL HOMBRE QUE SE ATRINCHERÓ EN UNA CASA, ARMADO CON UN CUCHILLO Y FRENTE A SUS TRES HIJOS EN COMODORO

Asalto relámpago en estación de servicio: se robaron $20 millones en segundos

La audiencia de revisión por resistencia a la autoridad que involucró al imputado Óscar Isaías Valdéz Carbajal tuvo lugar la mañana de este lunes ante los jueces penales Carlos Richeri y José Luis Ennis, ambos de Esquel.

La audiencia fue convocada a pedido de la defensa y se produjo en el marco de una investigación penal que enfrenta Valdéz Carbajal por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

Durante la sesión, las defensoras públicas Juliana Fuentes y Vanesa Vera calificaron como arbitraria la resolución emitida por el juez de control el pasado sábado, quien había dispuesto la prisión preventiva para su asistido. En consecuencia, solicitaron la inmediata libertad de Valdéz Carbajal bajo la modalidad de presentaciones semanales ante la autoridad judicial. Vale destacar que esta petición se basó en el argumento de que no existen elementos suficientes que justifiquen el riesgo de fuga y que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional.

Dos menores trasladaban una moto robada en Santa Cruz, quisieron escapar de la policía y fueron atrapados

En contraposición, el representante del Ministerio Público Fiscal, Facundo Oribones, manifestó su desacuerdo con la defensa y defendió la prisión preventiva dictada por el juez natural del caso, argumentando que fue una medida fundada, razonada y proporcionada. Oribones enfatizó que la decisión está sustentada en el historial procesal del imputado, quien previamente estuvo prófugo durante un año y medio antes de ser condenado en otro proceso judicial.

Además, destacó que existen otras causas judiciales en trámite contra Valdéz Carbajal, incluyendo una acusación por abuso sexual con una pretensión punitiva de hasta 20 años de prisión, que evidencia la gravedad del caso y justifica las medidas cautelares adoptadas para asegurar la adecuada marcha del procedimiento.

"Tenemos comprada a la policía, a tu hijo lo vamos a matar": la grave amenaza a una mujer en Caleta Olivia

La defensa, por su parte, hizo hincapié en que esta causa tiene una pretensión punitiva de 10 meses de prisión y puntualizó que Valdéz Carbajal se encontraba en libertad con medidas sustitutivas en el proceso judicial por abuso sexual, donde este martes se llevará a cabo la audiencia preliminar.

Su postura fue que, dado que no existe peligro concreto de fuga, la prisión preventiva constituye una medida desproporcionada. Además, apelaron a la calificación de arbitraria de la resolución judicial inicial, sosteniendo que la aplicación de esta medida afectaría injustamente los derechos del imputado.

Comodoro: sorprendieron a un policía robando productos en un supermercado de Km. 8

Por su parte, la Asesora de Menores, Andrea Mac Garva, coincidió con el Ministerio Público Fiscal en mantener la prisión preventiva, argumentando también en función de la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implicaría la libertad del acusado.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal de revisión resolvió de manera unánime conceder la libertad a Óscar Valdéz Carbajal, señalando que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y que en este caso no se configuraron los requisitos necesarios para sostenerla. Esta decisión implica que el imputado podrá continuar el proceso judicial en libertad, bajo las condiciones que se establezcan para garantizar su comparecencia y el normal desarrollo de la investigación.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR