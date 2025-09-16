Robaron un tanque de agua de la vecinal del barrio Moure y piden colaboración para recuperarlo

La vecinal del barrio Moure denunció este fin de semana el robo de un tanque de agua que estaba destinado a la cocina del edificio comunitario.

El hecho se produjo entre la madrugada del sábado y el domingo, según estiman los integrantes de la comisión, que dieron aviso a la policía y realizaron la denuncia correspondiente en la Somisaría Sexta.

El tanque robado es un modelo Rotoplast de 100 litros, de tamaño relativamente pequeño, que había sido adquirido para avanzar con la obra de instalación de agua en la sede vecinal. Según explicaron los referentes barriales, los autores del hecho rompieron un paredón para poder retirarlo, lo que generó además daños en la infraestructura del lugar.

Desde la institución barrial señalaron que el robo representa un retroceso en el trabajo cotidiano que vienen realizando para mejorar las instalaciones y ofrecer un espacio en condiciones a los vecinos. “Nos faltaba muy poco para juntar el dinero necesario para los caños y las llaves de agua, y ahora todo ese esfuerzo se ve perjudicado por este hecho”, expresaron en un comunicado en las redes sociales este lunes.

La pérdida del tanque implica que deberán redoblar esfuerzos para poder recuperar lo invertido y avanzar con el proyecto de infraestructura comunitaria.

La denuncia fue radicada en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, donde se inició una investigación para identificar a los responsables. Las autoridades policiales trabajan en la recolección de testimonios y la revisión de posibles registros de cámaras de seguridad privadas que puedan haber captado movimientos sospechosos durante la madrugada del fin de semana.

El hecho generó indignación en el barrio, ya que la vecinal se sostiene principalmente con el esfuerzo voluntario de los vecinos y las actividades solidarias que se organizan para mejorar el espacio. “Trabajamos constantemente para tener una vecinal en orden, porque creemos que los vecinos se merecen un lugar digno. Por eso duele tanto que ocurran estas cosas”, remarcaron los referentes de la comisión directiva.