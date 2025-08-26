Robaron tres celulares en el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro durante un entrenamiento y el delincuente es intensamente buscado

Un episodio de inseguridad sorprendió al club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia este lunes por la noche cuando un hombre logró ingresar al estadio Socios Fundadores durante el entrenamiento del plantel profesional y robó tres teléfonos celulares.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 en momentos en que los jugadores realizaban actividades físicas en el gimnasio del club. Según informó Ariel Warchomicka, responsable de prensa de la institución “Mens sana”, el delincuente accedió al vestuario local tras ingresar por una de las puertas del estadio.

Las cámaras de seguridad registraron que el sospechoso vestía una campera roja y llevaba un bolso. En las imágenes se observa cómo intenta entrar por la puerta “A” del estadio sin éxito y luego accede por la puerta “B”, dirigiéndose al túnel de la zona mixta. Allí permaneció aproximadamente 20 segundos en el vestuario, de donde se llevó tres celulares, y luego escapó por la avenida Ducós.

Jugadores y cuerpo técnico advirtieron la situación de inmediato y dieron aviso a la seguridad interna del club, que a su vez convocó a la policía. Los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones, pero hasta el momento no se registraron detenciones.

El club ya presentó la denuncia formal y entregó a las autoridades las grabaciones de las cámaras, que permiten identificar tanto al sospechoso como la dirección que tomó al retirarse. La policía analiza esas imágenes para avanzar en la identificación del autor del robo.

Warchomicka explicó que el ingreso no autorizado se produjo en un sector habitualmente abierto al público. “Es un club, las puertas siempre están abiertas. Ahora vamos a ser más estrictos con la seguridad, sobre todo en la zona mixta donde circulan los jugadores”, señaló.

El hecho reavivó la preocupación dentro de la institución, ya que no es la primera vez que se registran incidentes similares en el estadio. La dirigencia espera que las imágenes aportadas a la investigación permitan dar con el responsable y recuperar los dispositivos sustraídos.

Mientras tanto, el club analiza reforzar los controles internos en los accesos para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro. “Por suerte contamos con cámaras para poder identificar tanto rostros como direcciones. Esperamos que esto sirva para mejorar la seguridad en la institución”, agregó el vocero.

La investigación policial sigue abierta y no se descarta que en las próximas horas se produzcan avances en la identificación y localización del sospechoso.