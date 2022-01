El Registro Civil de la Zona Centro de Comodoro Rivadavia se encuentra con atención parcial, ya que los trámites online no se pueden realizar debido a un robo de cableado que dejó sin internet a la oficina gubernamental.

Norma Contreras, directora del Registro confirmó a ADNSUR que tras constatar que no había servicio de internet días atrás, se comunicaron con la prestadora del servicio y esta misma “pudo verificar que se habían robado la línea de cableado de toda la cuadra. Se hizo una denuncia policial y después se llevo a cabo la reparación”.

Si bien el jueves por la tarde se finalizó con la restauración de las líneas de internet, por el momento, “no se puede prestar el servicio de forma normal porque hay que reprogramar los equipos”, y eso depende de Rawson.

Debido a este inconveniente que impide ingresar al sistema online para la carga de trámites, “el tema de DNI y pasaportes no se puede hacer” por el momento. “No se puede hacer lo que requiere uso de internet, como es ingresar al sistema de Renaper. Hasta que no este la plataforma en condiciones no se puede dar la prestación”, indicó.

Contreras aclaró que “la mayoría de la prestación de un registro civil como son retiro de actas y partidas se pueden hacer porque se imprimen de los libros”. Y también casamientos se están llevando a cabo de forma normal.