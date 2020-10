CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El periodista Luis Novaresio fue robado en la noche del sábado poco antes de comenzar la conducción de su programa “Animales Sueltos”, de América TV.

Así lo contó el mismo en su editorial, donde relató que fue víctima de un arrebato por el que responsabilizó a dos limpiavidrios.

El periodista, quien también conduce un programa en radio La Red, explicó que el robo se produjo mientras conducía su vehículo en la zona de las avenidas del Libertador y Bullrich.

“Detesto hablar en primera persona del singular, pero hoy me pasó, hace instantes. El nivel de arrebato es muy alto”, contó.

Sobre ese punto, detalló que se le acertó a su auto un limpiavidrios, al que accedió a darle una suma de dinero, pero poco antes de arrancar con el cambio de luz de semáforo, fue víctima del robo.

“Le quise dar el dinero y me dijo que no se podía cruzar adelante del auto, que le abra la ventanilla del lado del acompañante. Ahí apareció otro que me dijo que tenía pañuelos para vender y me arrebató el celular”, dijo.

“Nada que no sea reparable. Es un engorro, pero pasa todo el día. ¿Sabemos cuál es la política de seguridad del gobierno nacional en sintonía con el de la Ciudad”, se preguntó en su relato.