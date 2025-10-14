La Municipalidad y la Policía del Chubut realizaron un operativo conjunto tras detectar maquinaria robando material árido de un terreno fiscal de Km. 8. En el lugar hallaron un camión volcador que estaba operando junto con una mini pala.

“El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, nos informó acerca de una situación anómala que estaba sucediendo en uno de los terrenos que posee el Municipio en Nahuel Huapi y Juan José Paso, por lo que acudimos al lugar con agentes del área de Protección Ciudadana”, detalló el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez.

El funcionario informó que el dueño de las máquinas intentó justificar su accionar. “Al arribar, nos encontramos con que personal policial ya se encontraba trabajando en el sector, donde se detectó a simple vista un camión volcador, que estaba operando junto con una mini pala, en la carga de material árido en su caja. Se identificó a quien se referenció como propietario dicha maquinaria, quien intentó dar las explicaciones del caso, pero la situación ya era anómala debido a que son terrenos del municipio".

También detalló que la mecánica se habría repetido durante varios días. ,"Dado el socavón que nos encontramos, la extracción de materiales áridos viene sucediendo desde hace tiempo”, explicó.

El funcionario manifestó que, de acuerdo a la referencia dada por el subsecretario Navarro, “minutos antes a la intervención, habría ingresado al menos otro camión, lo que reafirmaría que esta actividad se viene desarrollando desde hace algún tiempo, lo que nos hace suponer que, por otras vías, venden lo sustraído a particulares”.

Las autoridades informaron al fiscal jefe, Cristian Olazábal, quien dispuso el secuestro del camión y la mini pala y el inicio de las actuaciones, imputando al camionero y al particular que se referenció como propietario de la empresa por el delito de hurto, según detallaron desde el municipio.

"Radicamos la denuncia correspondiente, teniendo en cuenta que la Municipalidad, es la damnificada en este caso. Sustraer material de un terreno fiscal está estipulado como un delito, debidamente tipificado en el Código Penal”, concluyó Gómez.