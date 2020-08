RAWSON (ADNSUR) - La Cámara Penal de Trelew resolvió este jueves hacer lugar a la impugnación planteada ante el rechazo de un acuerdo de juicio abreviado presentado oportunamente por uno de los acusados. De esa forma, será un nuevo juez de instrucción el que resolverá el pedido de juicio abreviado sobre los imputados en La Manada de Chubut. En ese contexto, el fiscal Fernando Rivarola -duramente cuestionado tras utilizar la frase "desahogo sexual" para referirse al hecho- manifestó en una conferencia de prensa que la trascendencia pública del caso causó "mucho daño. Todo el país hablaba de un caso que no conocen, una prueba que no conocen, un fiscal y un equipo de trabajo que tampoco conocen. Por supuesto que influyó. Daño a la víctima", remarcó.

El fiscal Rivarola se quebró al recordar que un periodista nacional insultó a su madre. "Hubo un periodista que llegó a insultarme; insultó a mi madre ya fallecida. Lo hizo en defensa de las mujeres. Debería conocer la historia de mi madre, que quedó huérfana a los 8 años", mencionó.

ADN SUR Agencia de Noticias

Tras realizar un repaso de la causa, Rivarola se refirió a los juicios abreviados y dijo que éstos "tienen muchos beneficios pero también sacrificios". Relató que, de hecho, "litigamos con cinco abogados particulares que pidieron cinco peritos de parte".

"La víctima tomó la decisión acompañada incluso por su terapeuta personal. Esta es la propuesta seria y jurídica que la fiscalía presentó. En el medio hubo un hecho que fue disruptivo. Me da profundo dolor decir por qué tomó estado público cuando era una causa que tenía que ser reservada. Lamentablemente la fiscalía se vio obligada a cargarlo en el sistema Serconex. Surgió una falla en la seguridad informática y sé que el Superior Tribunal ha tomado cartas en el asunto y se cometió un delito y una persona ingresó a un escrito que debió no ser público y se lo dio a la prensa".

En cuando a la frase "desahogo sexual", remarcó que "no se utilizó en el sentido en el que se empezó a manifestar en un medio. Nunca se utilizó para justificar el accionar de los hechos sino para describir el aspecto subjetivo de la figura penal".

"Se viola la confidencialidad, se tergiversa y luego una costumbre medieval de las redes sociales y medios no serios. Lamentablemente esto perjudicó una causa que iba en camino de un acuerdo", lamentó el fiscal Rivarola, quien mencionó que hubo "una resolución arbitraria de parte de un juez que hoy ha sido revocada por la Cámara de Trelew. Era una solución integral. Hoy la cámara en un fallo bien fundado y por unanimidad indicó que este fallo debe ser homologado", resaltó.

"Lamentablemente las cosas han cambiado y ahora habrá que ver el devenir de este proceso. El plexo probatorio no es el ideal. Corría muchos riesgos de que incluso los imputados fueran absueltos".

"Acusar para juicio era para la tribuna pero lo que hice siempre lo consulté con la víctima", dijo el fiscal. "La reparación económica es un derecho de la victima", agregó.

"No me importa la familia del imputado; no los conozco y aquí jugaron prejuicios", manifestó Rivarola, quien subrayó además que "la trascendencia pública (del caso) perjudicó a la víctima en su salud, lo que me causa profundo dolor".

Tras mencionar que la doctora Verónica Heredia será la nueva abogada de la víctima -y quien podrá presentarse como "querellante-, Rivarola dijo que "hay escraches y linchamientos que nos retrotraen a la edad media. El linchamiento mediático me afectó a mi y a mi equipo también a mí familia. Me he llegado a replantear mi futuro e incluso la renuncia", confesó el fiscal tras la polémica a nivel nacional.

"No se puede ejercer la república ni la democracia con este tipo de ataques. Es casi insostenible. Me siento muy tentado a renunciar; las fuerzas se agotan", explicó.

"¿Se merece semejante ataque un fiscal por hacer el trabajo que debe hacer? Si puedo saber cómo se motorizó ese ataque y demandarlo lo voy a hacer", anunció.