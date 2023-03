Un hombre se encuentra acusado de atacar física y sexualmente a quien fue su pareja durante años. Daniel Mansilla se encuentra desde 2020 tras las rejas, y pesa sobre el una gravísima carátula: "lesiones graves agravadas por mediar vínculo de pareja, en contexto de violencia de género, abuso sexual agravado por el acceso carnal y amenazas calificadas agravadas por el uso de arma de fuego, todo en concurso real".

La sobreviviente de los hechos que se registraron desde antes del 2015 hasta la detención de Mansilla, terminó con secuelas gravísimas que, hasta el día de hoy sufre. La víctima, una joven madre de Río Gallegos fue prendida fuego por Mansilla, durante una pelea que se registró en su vivienda.

Además, en otra de las situaciones, el hombre la amenazó con un cuchillo y la obligó a tener relaciones sexuales dentro del baño del domicilio que compartían.

Luego de años de espera, finalmente este miércoles se realizó el debate contra el acusado, en las instalaciones de la Cámara Oral. El tribunal estuvo conformado por Jorge Yance como presidente, en tanto María Alejandra Vila estuvo como vocal titular y Eduardo López, estuvo como vocal subrogante por la ausencia de Joaquín Cabral.

Mansilla tiene como abogado defensor a Matías Solano y, aunque no hubo querella, quienes velaron por los intereses de la sociedad fueron José Antonio Chan y Analía Molina.

El acusado dio su versión de los hechos. Dijo que, respecto de la acusación de haber prendido fuego a la mujer, él aseveró que se trató de un "accidente" y que la joven se había prendido fuego porque se le cayó alcohol y trató prenderse un cigarrillo. Indicó eso pese a que la pericia determinó que un incendio no puede generarse en ese contexto. Además, dijo que nunca la violó y que nunca sostuvo un arma de fuego.

La sobreviviente de los sucesos usó su derecho a declarar y Mansilla fue retirado del recinto. Ella contó sobre lo que le tocó vivir y las secuelas que sufre hasta el día de hoy. En la mañana, tres familiares de la víctima dieron su testimonio, además de una doctora del Cuerpo Médico Forense.

Ya en la tarde, tres familiares de Mansilla, propuestos por Solano dieron su versión de los hechos. Durante los alegatos, Chan mantuvo la acusación contra el acusado y pidió la pena de veinte años de prisión. Por su lado, el abogado defensor pidió la absolución de su cliente, entendiendo que las pruebas no eran contundentes. De esta manera, comenzaron a correr los cinco días hábiles tiempo que tiene el tribunal para deliberar. El fallo se conocerá el próximo 5 de abril.

Tras el debate, la sobreviviente dialogó con La Opinión Austral y dijo: "lo único que yo espero y deseo con todo mi corazón, es que por favor se haga justicia, que tenga la condena que tiene que tener. Que no hagan oídos sordos y vista ciega por favor. Hace siete años atrás, todos -tanto profesionales de la policía, cómo el hospital y más- miraron para el costado, hicieron la vista ciega. En su momento a nadie le hizo ruido verme a mi, a una chica de 19 años quemada, y con la pareja al lado en todo momento. Todos se quedaron con su versión. Con la declaración que el dio. Consecuencia de eso, la violencia siguió y cada vez más. Gracias a Dios, no me mato, porque lo detuvieron. Ahora estoy tranquila, contenida, esperando la sentencia, creo que se va a hacer justicia. Nadie tiene derecho a querer terminar con la vida de alguien. Quiero creer, que se va a hacer justicia" indicó.

Fuente: La Opinión Austral