Riesgo para la salud: secuestran carne transportada sin cadena de frío en la Patagonia

Cerca de 200 kilos de carne fueron decomisados durante un procedimiento realizado en la ciudad de Centenario por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), en conjunto con la Policía provincial, el Senasa y el área de Bromatología, Comercio y Tránsito municipal.

El operativo se llevó a cabo en calle Ingeniero Luis Alonso, donde se detectó un vehículo que transportaba cortes con hueso, sin hueso y chacinados. Tras la inspección, los agentes confirmaron que la mercadería no cumplía con las condiciones sanitarias obligatorias para su traslado y comercialización.

Falta de documentación y pérdida de frío

Los inspectores constataron la pérdida de la cadena de frío a partir de mediciones de temperatura, lo que representa un riesgo sanitario directo. Además, verificaron que la carga carecía de amparo sanitario y de la documentación correspondiente, requisitos indispensables para garantizar la inocuidad de los alimentos.

El gerente de Cippa, Andrés Piotti López, señaló: “Constatamos pérdida de la cadena de frío y la falta de amparo sanitario, dos condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto. Por eso la intervención y decomiso son medidas necesarias para prevenir consecuencias en la salud pública”.

Controles permanentes en la provincia

Piotti López destacó la articulación entre los distintos organismos que participan en los operativos y la decisión del gobierno provincial de reforzar los controles en materia alimentaria. “Estos procedimientos son posibles gracias al trabajo conjunto con Senasa, las áreas municipales y la Policía del Neuquén. Vamos a continuar en distintos puntos de la provincia para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los consumidores”, indicó.

Además del decomiso de carne, el procedimiento incluyó controles sobre productos frutihortícolas de origen prohibido o con restricciones sanitarias, los cuales no pueden comercializarse en la provincia por riesgo para la salud.