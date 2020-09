CAPITAL FEDERAL - El ex secretario de Transporte nacional durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, Ricardo Jaime, permanecerá preso en la cárcel de Ezeiza, según lo decidió este martes por la tarde el Tribunal Oral Federal 6, que juzga a Jaime por varios delitos de corrupción, entre ellos el de enriquecimiento ilícito. El Tribunal ratificó la prisión preventiva que le habían prorrogado hasta abril de 2021.

Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino rechazaron el pedido de excarcelación y el de prisión domiciliaria que hizo la defensa de Jaime luego de que fuera puesto en libertad por el Tribunal Oral Federal 2 que lo había condenado por el caso conocido como Tragedia de Once. En su decisión señalaron que nada ha cambiado respecto de las últimas veces en las que Jaime pidió y le rechazaron tanto la excarcelación como la prisión preventiva.

El sábado por la noche el Tribunal Oral Federal 2, que había condenado en diciembre de 2015 a Jaime por su responsabilidad en la Tragedia de Once, le otorgó la libertad en ese expediente. Hasta ese momento Jaime cumplía en la cárcel de Ezeiza su condena a ocho años de prisión establecida por la Sala III de la Cámara de Casación por la Tragedia de Once.

Pero al mismo tiempo pesaban en su contra dos prisiones preventivas dictadas por dos tribunales orales federales en los que está acusado por otros dos casos de corrupción cometidos mientras fue funcionario público, apunta Infobae.

La decisión del TOF 2 se tomó luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmado el jueves pasado. Cuatro jueces de la Corte Suprema confirmaron las condenas que se habían dictado contra los imputados en la Tragedia de Once. Con aquel fallo la Corte Suprema cerró el caso que comenzó el 22 de febrero de 2012 cuando un tren del Ferrocarril Sarmiento chocó contra el andén de la estación de Once. Se comprobó en la causa que la corrupción de los funcionarios públicos y los empresarios a cargo de la concesión del Sarmiento llevaron a que las consecuencias del choque fueran fatales. Las condenas alcanzaron a ex funcionarios y empresarios pero también a Marcos Córdoba, el motorman a cargo del tren aquel día de febrero de 2012. Hubo 51 muertos y más de 700 heridos.

Pero en el fallo del jueves pasado la Corte Suprema consideró que a Jaime, quien había sido condenado por Casación a ocho años de prisión, le faltaba una revisión de esa condena. Es que el TOF 2 lo había condenado solo por la administración fraudulenta de los fondos del Estado y no por el choque del tren. Pero la Sala III de Casación cuando confirmó el fallo del TOF 2 le había aumentado la pena debido a que lo había hallado culpable también por el choque del tren a pesar de que había sido echado de la secretaría de Transporte en 2009. En mayo de 2018 Casación confirmó las condenas y unos meses más tarde rechazó los recursos extraordinarios presentados por los condenados. En ese momento la condena estuvo en condiciones de ser ejecutada. Y entonces los condenados fueron presos.

Según explica Infobae, lo que hizo el fallo de la Corte en relación a Jaime fue retrotraer la situación a antes de que la Casación rechazara los recursos extraordinarios. Es decir cuando los condenados estaban en libertad. Es por eso que la defensa de Jaime pidió la excarcelación que fue concedida por los jueces del TOF 2 con acuerdo del fiscal del caso.

En los otros dos tribunales orales en los que está detenido con preventiva la defensa de Jaime había pedido la excarcelación y la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. El pedido se basaba en que Jaime no se iba a escapar -ya estuvo prófugo en 2013- y que no iba a interferir en las investigaciones.

Los jueces del TOF 6, en una resolución a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, le negaron la excarcelación a Jaime: “por existir sospecha razonable de que el imputado intentará evadir la acción de la justicia u obstaculizar la investigación, en caso de recuperar su libertad, en el entendimiento de que su prisión preventiva resulta la medida más adecuada para garantizar su sujeción al proceso”. Para los jueces que juzgan a Jaime por varios delitos de corrupción el hecho de que el TOF 2 le haya otorgado la libertad a Jaime luego de la decisión de la Corte, no cambia nada en relación al juicio que ellos realizan. Los jueces dijeron que “si se atiende a que, más allá del temperamento adoptado por la mencionada judicatura en cuanto al cese de su detención, lo cierto es que la condena dictada por aquél Tribunal no ha sido revocada en ninguna instancia superior, sin perjuicio de la vía recursiva aún pendiente de resolución”.

En el TOF 6 Jaime está siendo juzgado no solo por enriquecimiento ilícito. Allí se lo acusa además por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, por una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas y por la utilización de dos autos estatales para uso personal. La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, se había opuesto a la excarcelación y a la prisión domiciliaria. Entre sus argumentos había esgrimido que la Sala III de Casación había avalado la prórroga de la prisión preventiva hasta abril de 2021 dictada por el TOF 6. Y que esa misma sala de Casación había rechazado la petición de domiciliaria. Para la fiscal-que siempre pidió la celeridad del juicio- nada ha cambiado desde la últimas decisiones de la Casación firmadas en lo que va de 2020. Jaime fue detenido en abril de 2016 por el caso de los sobreprecios en los trenes chatarra y su prisión preventiva fue prorrogada en varias ocasiones.

La defensa de Jaime también pidió la excarcelación y la prisión domiciliaria en el otro tribunal oral donde estaba con prisión preventiva mientras se esperaba el inicio del juicio. Es el Tribunal Oral Federal 7 que tiene a cargo el juicio por la causa de corrupción conocida como Caso Cuadernos. Ese tribunal estaba constituido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Castelli fue uno de los jueces desplazados en los últimos tiempos por el oficialismo porque se estableció que su traslado desde San Martín a Capital no era válido. Fue por eso que ayer ante un pedido del juez Méndez Signori a la Casación se determinó por sorteo que intervendrá en analizar el pedido de Jaime la jueza Gabriela López Iñíguez.

Fabiana León, la fiscal que interviene en el juicio del Caso Cuadernos, dictaminó en contra de la excarcelación de Jaime porque consideró que los riesgos procesales (fuga e interferencia en la causa) están vigentes. Además tuvo en cuenta que Jaime -en este caso- está detenido con prisión preventiva desde marzo de 2019 cuando el fallecido juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos del Caso Cuadernos por el capítulo referido a los pagos de coimas relacionados con los ferrocarriles y el subte. La prisión preventiva puede extenderse hasta los dos años sin necesidad de ser prorrogada. Por el Caso Cuadernos solo quedan detenidos Jaime y quien lo sucedió en el cargo Juan Pablo Schiavi quien su vez cumple condena por la Tragedia de Once.

Luego de la decisión del TOF 6 que mantiene la detención de Jaime, lo que decida el TOF 7 no cambiará la situación. El ex funcionario condenado además un otro caso en el que confesó haber cobrado coimas, seguirá detenido.

Fuente: Infobae