Este miércoles a las 10.30 horas se llevará a cabo en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia la audiencia de revisión solicitada por la fiscalía en el marco de la causa que investiga a O.I.V.C. por múltiples hechos de abuso sexual contra dos víctimas. La instancia se desarrollará ante un tribunal colegiado, que deberá analizar si corresponde mantener las medidas sustitutivas dispuestas ayer o dictar la prisión preventiva del imputado.

Durante la audiencia preliminar realizada el martes, la fiscal general María Laura Blanco ratificó la acusación y pidió que se dictara la prisión preventiva por tres meses –o hasta la realización del juicio– ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Argumentó que la gravedad de los hechos, la expectativa de una pena que podría alcanzar entre 8 y 20 años de prisión, sumado a los antecedentes computables del acusado, configuran un cuadro de peligrosidad procesal que justifica la detención.

Por su parte, la defensora pública María Cristina Sadino se opuso al pedido, al sostener que “todo imputado tiene derecho a transitar el proceso en libertad” y que no se acreditan riesgos procesales. Solicitó, en cambio, medidas alternativas de coerción, en resguardo del principio de inocencia.

El juez Martín Cosmaro rechazó la prisión preventiva y dispuso restricciones: prohibición de salir de la ciudad, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y prohibición de contacto con las víctimas. Ante esa resolución, la fiscalía solicitó la revisión que se concretará esta mañana.

LA GRAVEDAD DE LA ACUSACIÓN

Según la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2018. A O.I.V.C. se lo imputa como autor de distintos delitos de abuso sexual agravado por la convivencia con menores de edad.

La imputación es por abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad –dos hechos–; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad; y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad (al menos cinco hechos), todo en concurso real y en calidad de autor.

Y, respecto de la segunda víctima, se lo acusa como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, al menos doce hechos en concurso real”.