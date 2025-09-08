El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, y su exesposa, Mirta Simone, recibieron un duro revés en la Justicia luego de que el Tribunal de revisión ratificara que tres afiliados del sindicato podrán continuar como querellantes en la investigación que los tiene imputados por administración fraudulenta continuada.

La resolución fue adoptada por los jueces Martín O’Connors y Ricardo Rolón, quienes rechazaron los planteos de la defensa. En la audiencia, el abogado Óscar Romero había cuestionado la habilitación que la jueza Eve Ponce concedió en primera instancia a los afiliados Claudia Barrionuevo, Analia González y Luciano López, representados por los letrados Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarría. El argumento de Romero fue que aceptar su participación abría la puerta para que los más de 12 mil afiliados del gremio reclamaran igual condición.

Los magistrados desestimaron el recurso y confirmaron la resolución original, con una interpretación amplia del artículo 98 inciso 1 del Código Procesal Penal, que busca garantizar la participación de las víctimas en los procesos.

En ese sentido, señalaron que limitar la querella solo a la Asociación de Trabajadores del Estado como persona colectiva podía frustrar el derecho de los damnificados individuales. Además, remarcaron que el propio Quiroga aún es la máxima autoridad de ATE, lo que podría condicionar a la entidad sindical para intervenir en la causa.

El fallo coincidió con la postura de los fiscales generales de la UFE-DAP, Julieta Gamarra y Lucas Papini, quienes se opusieron al planteo de la defensa y defendieron la legitimidad de los afiliados para sostener la acusación. Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron en que la participación de los querellantes resulta necesaria para garantizar la transparencia y el derecho de las víctimas a ser parte del proceso.

En la audiencia de revisión también se dejó constancia de que Guillermo Quiroga no se presentó, lo que motivó un pedido de los fiscales para que en las próximas instancias el imputado esté presente, por ser “indispensable para el correcto desarrollo de las etapas procesales”.

Quiroga y Simone están imputados por el presunto desvío de fondos de las cuentas del sindicato hacia cuentas particulares de la familia. De acuerdo a la acusación, el dinero habría sido utilizado para pagar tarjetas de crédito y cubrir otros gastos personales, configurando el delito de administración fraudulenta continuada.

Con esta decisión, la investigación continuará con los tres afiliados de ATE como querellantes, lo que fortalece la acusación y marca un nuevo traspié judicial para Quiroga en el proceso que se sigue en Rawson.