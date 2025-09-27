Revelaron quién fue el hombre que filmó el asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela

La “casa del terror” en Florencio Varela continúa dejando secuelas en la comunidad y revelando la crudeza del crimen cometido contra Brenda, Morena y Lara. Cada nuevo dato que surge de la investigación muestra que los asesinatos no fueron impulsivos, sino parte de un plan que incluyó la filmación del ataque, algo que ha intensificado la conmoción social.

Al aire de Radio Mitre, Bruno Yácono explicó que “tienen identificada a la persona que grabó, que realizó la transmisión, la que preparó el celular y comenzó a grabar y tomar todas esas imágenes”.

El periodista subrayó la importancia de la evidencia digital: “Y atención con esto porque le secuestraron el celular. Y en su celular podría estar justamente, tal vez, el video completo, una partecita, un extracto, no lo sé”. Estas imágenes muestran torturas y maniobras violentas que dejaron marcas imborrables en la memoria de los investigadores y la sociedad.

El relato del periodista refleja la crudeza del hecho: “A mí me contaron algunas cuestiones que se ven en el video de la tortura, que son escabrosas. Se ven muchos cortes y muchas maniobras donde claramente se tortura a la persona, lamentablemente”. Por la delicadeza del material, Yácono evitó entrar en mayores detalles, pero resaltó que cada imagen es una prueba clave en la causa.

Asimismo, se confirmó que una de las víctimas visibles en las grabaciones es Lara. “En este caso, me dicen a mí que quien se ve es Lara. Si aparecen las otras dos, yo todavía no lo tengo confirmado”, explicó. También está involucrada en la logística audiovisual Magalí Celeste González Guerrero, otra de las detenidas.

Entre los involucrados en la grabación se encuentra Miguel Ángel Villanueva Silva, cuyo celular fue secuestrado por la policía. En su dispositivo podría encontrarse el registro completo del crimen, un elemento crucial para avanzar en la investigación.

A pesar de estos avances, los asesinos materiales continúan prófugos. Según Yácono, “son dos hombres los que asesinaron a estas tres chicas. Son dos personas que no son los otros dos detenidos, ni los dos identificados. Los están buscando, están tratando de identificar”. La búsqueda se mantiene como prioridad máxima para la justicia.

La investigación también analiza la planificación del crimen y la participación de cada detenido en la documentación del hecho. “En este caso, me dicen a mí que quien se ve es Lara… Otra de las personas que participa de la grabación, de alguna manera, de la logística audiovisual, es Magalí Celeste González Guerrero”, detalló Yácono.

El hallazgo del celular y la identificación de los responsables de la transmisión permitirán a los peritos reconstruir la cronología de los hechos y obtener información sobre la dinámica interna de la casa durante el crimen. Esto podría ser determinante para encontrar a los prófugos y evitar que se repitan situaciones de violencia de este tipo.