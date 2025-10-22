En la tarde-noche del pasado martes 21 de octubre, en la tranquila zona costera de Playa Magagna, ubicada a aproximadamente 14 kilómetros de Rawson, Chubut, se descubrió un cuerpo sin vida en las inmediaciones de los acantilados de Caras Talladas.

El hallazgo fue realizado por personas que caminaban por la zona y que, al percatarse de la presencia del cadáver en la orilla del mar, dieron inmediato aviso a las autoridades.

En respuesta a la alerta, se activó un rápido operativo de emergencia. Efectivos de Bomberos Voluntarios, junto con la Prefectura Naval Argentina, se desplazaron hasta el lugar para realizar las tareas de recuperación del cuerpo. El rescate se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, a la vera de las rocas y los acantilados, lo que dificultó la tarea de los equipos, que tuvieron que actuar con precisión para retirar el cuerpo sin causar daños adicionales.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El cuerpo, envuelto en una frazada de tela polar, se encontraba atado de pies y manos con una soga, una evidencia que llamó fuertemente la atención de los investigadores y que apunta a la posibilidad de que la muerte haya sido producto de un acto violento. Además, el cadáver presentaba una herida sangrante en la región de la cabeza, indicio que será clave para determinar la causa precisa del deceso.

SE CONOCIÓ LA EDAD DEL HOMBRE QUE MURIÓ

La Fiscalía General de Chubut, encabezada por el fiscal Dr. Leonardo Cheuqueman, tomó intervención inmediata en el caso. Según informó el propio fiscal, se dispusieron las primeras diligencias para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del hombre.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Trelew, donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer tanto la identidad del fallecido como la mecánica y causa de la muerte.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, declaró a medios locales que el cadáver pertenece a un hombre cuya edad estimada ronda entre los 30 y 40 años. La policía trabaja con diversas hipótesis, pero la principal apunta a un posible homicidio, dado el estado en que fue encontrado el cuerpo.

Playa Magagna es un área conocida por sus acantilados y por el atractivo natural que ofrecen los Caras Talladas, un sitio turístico popular en la región. Sin embargo, la dificultad de acceso y la lejanía de zonas urbanas hacen que este tipo de hallazgos requieran operativos complejos y coordinados.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Hasta el momento, no hay informes de personas desaparecidas que se correspondan con las características de la víctima, por lo que la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación por medio de peritajes forenses, análisis de vecindad y seguimiento a eventuales denuncias que puedan esclarecer posibles vínculos de la víctima con algún hecho delictivo o conflicto reciente.

Con información de Canal 12, editada y redactada por un periodista de ADNSUR