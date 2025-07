Mila Yankelevich, de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, falleció trágicamente en un accidente náutico ocurrido el 28 de julio de 2025 en Miami, Estados Unidos.

El accidente involucró un choque entre una barcaza (remolcador) y un velero en el que viajaban cinco menores y una joven instructora, como parte de una actividad educativa de la Fundación de Vela Juvenil de Miami.

Junto a Mila, murió otra niña argentina de 13 años, mientras que otras dos menores permanecen internadas en estado grave en el Hospital Jackson Memorial, y dos personas más están estables. El choque ocurrió cerca de Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne, poco antes de las 11:30 de la mañana, hora local. Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

CUÁL HABRÍA SIDO LA CAUSA DE LA MUERTE DE MILA YANKELEVICH

Según el periodista Jonatan Viale, aunque la información no es oficial, se pudo confirmar que Mila no murió por ahogamiento. “La información no es oficial, pero fuimos investigando con Bruno (Yacono) y podemos confirmar que Mila no murió por ahogo. Eso está claro. Es por el impacto del remolcador contra el velero”, dijo el conductor de ¿La ves? en TN.

“Repetimos, hoy vi la conferencia de la Guardia Costera y no lo dijeron. En algún momento lo van a decir. El remolcador impactó directamente sobre el cuerpo de Mila. Lo decimos de esta manera, es muy feo”, agregó. Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El accidente generó una gran conmoción, dada la relevancia pública y mediática de la familia Yankelevich-Morena. Mila participaba activamente en la fundación y estaba en su octava semana de clases de vela juvenil. La Guardia Costera de Estados Unidos, junto a otras autoridades locales, continúa con la investigación para determinar detalles específicos sobre las causas del choque, incluido el análisis sobre la prioridad de paso de las embarcaciones implicadas. Generalmente, los veleros tienen prioridad, pero existen excepciones que podrían estar siendo evaluadas en este caso.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el preciso momento del impacto, evidenciando cómo la barcaza embistió y hundió el velero, provocando que sus ocupantes cayeran al agua y requirieran de un rescate urgente y dificultoso. La profundidad del impacto y la fuerza con que la embarcación grande colisionó con el velero fueron tan severas que complicaron el rescate y dejaron heridas graves que resultaron fatales para Mila y la otra niña.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

LA DECISIÓN DE CRIS MORENA TRAS LA MUERTE DE SU NIETA MILA

La muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre quienes han seguido durante décadas la trayectoria de esta familia ligada a la televisión argentina.

Tras conocerse la trágica noticia, se supo que Cris Morena emprendió un viaje de urgencia a los Estados Unidos, donde ocurrió el fallecimiento de la niña.

“Es una situación muy difícil. Cris lamentablemente tendrá que acompañar a su hijo a hacer uno de los trámites más dolorosos que puede atravesar un padre", señalaron desde el ciclo informativo que se emite por eltrece.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

A esta difícil travesía también se sumó Gustavo Yankelevich, ex esposo de Cris Morena y abuelo de la pequeña, quien se encontraba en Londres al momento de recibir la noticia. Según trascendió, viajó inmediatamente a Miami, donde se encontrará con el resto de su familia para brindarles contención y apoyo en este momento de profundo dolor.