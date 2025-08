Comodoro Rivadavia vivió un fin de semana dramático cuando una reunión entre amigos terminó en un violento episodio en la zona sur de la ciudad.

Precisamente, el pasado sábado 2 de agosto por la noche, en el barrio San Cayetano, un joven de 25 años fue baleado en un domicilio luego de que otro participante de la cena extrajera un arma de fuego y efectuara varios disparos. Actualmente, la víctima permanece en terapia intensiva en estado reservado.

Según informó Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, en declaraciones al programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV, el incidente ocurrió alrededor de las 21:50 horas en una vivienda situada en la calle Lorenzo Rey 1900. En ese lugar se desarrollaba una reunión privada entre varias personas que compartían una cena y consumían bebidas alcohólicas.

Según la investigación preliminar, uno de los concurrentes, identificado como E.L.L. de 21 años, sin motivo aparente, sacó un arma de fuego y disparó tres veces contra la víctima, I.F., de 25 años. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar, generando inmediata alarma.

La víctima recibió atención médica de urgencia y fue trasladada en un vehículo particular al hospital local, donde fue internada en terapia intensiva con pronóstico reservado, lo que indica que su estado es crítico y se encuentra en riesgo.

TRAS EL VIOLENTO HECHO, EL AUTOR DEL ATAQUE SE ENTREGÓ

Inmediatamente tras el hecho, personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística se movilizó al domicilio para realizar un exhaustivo operativo. Se secuestraron diversas pruebas y elementos clave que serán fundamentales para esclarecer el suceso y respaldar la imputación del sospechoso.

Raúl Jones afirmó que “se trabajó durante toda la madrugada recogiendo testimonios y revisando cámaras de seguridad para poder identificar al autor del hecho”, lo que permitió que se lograra su individualización rápidamente.

Además, el sospechoso se presentó acompañado por su abogado en la comisaría de la Seccional Sexta alrededor de las 14 horas del día siguiente. La policía lo puso a disposición de la justicia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Hasta el momento, la víctima continúa internada en terapia intensiva, permaneciendo bajo estricta vigilancia médica.

Por parte de la justicia, en los próximos días se espera que se concrete la imputación formal a E.L.L. y que avancen las pesquisas para determinar con precisión los motivos del ataque y las circunstancias que desencadenaron esta situación tan grave.

LA VIOLENCIA NO FRENA EN EL BARRIO SAN CAYETANO

En el mes de mayo, ADNSUR dialogó con la comisaria Soledad Díaz, a cargo de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, quien en aquella ocasión ofreció un panorama detallado sobre la situación de seguridad en el barrio San Cayetano y zonas aledañas.

La mencionada seccional tiene una jurisdicción amplia y compleja, que abarca varios barrios en la zona sur y suroeste de la ciudad petrolera, con características particulares que dificultan el trabajo policial.

La comisaria Díaz explicó que la jurisdicción que cubren incluye no solo San Cayetano, sino también la extensión del barrio, sectores como Moure, el Cordón Forestal y González. “Es una jurisdicción bastante amplia, geográficamente compleja y con algunos sectores conflictivos", señaló.

En cuanto a los recientes robos callejeros denunciados en San Cayetano, Díaz aclaró que, según los datos oficiales, no se registraron un aumento en las denuncias. “Los índices de denuncias que tenemos muestran una baja en comparación con el año pasado”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que existe una modalidad donde muchas víctimas no realizan la denuncia formal. “A veces la gente no denuncia por cansancio o porque conoce a los agresores, que suelen ser jóvenes del mismo barrio que crecieron allí. Esto dificulta nuestro trabajo porque sin denuncia no podemos solicitar recursos ni aumentar la presencia policial”, explicó.

La comisaria hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a denunciar cualquier delito: “La denuncia es fundamental para que podamos pedir más recursos humanos y materiales a la unidad regional”, sentenció.