Los juicios por jurado en Chubut continúan marcando precedentes en causas de alto impacto, consolidando una forma de administración de justicia que promueve la participación ciudadana en decisiones clave. Este modelo, previsto en la Constitución Nacional y adoptado por varias provincias, busca garantizar un proceso más transparente, democrático y con control social directo sobre los delitos más graves.

Desde su implementación, los juicios por jurado han generado un cambio profundo en la cultura judicial de la provincia. Lejos de ser una formalidad, el veredicto de doce ciudadanos representa la voz de la comunidad frente a crímenes que conmocionan a la sociedad. En este contexto, la figura del jurado cobra especial relevancia en casos de homicidios, femicidios y otros delitos donde el componente moral y humano es determinante.

En este marco, un joven de 28 años, identificado como Néstor Gastón Nahuelquir, de 28 años, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Adrián Nahuelquir, un agente de la Policía del Chubut.

EL CRIMEN EN CUSHAMEN

Cabe recordar que el crimen ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, luego de una reunión que tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Cushamen.

En esa noche, Adrián se encontraba en una reunión social con vecinos y amigos. Según el relato surgido en la causa, estaba desarmado y sin posibilidad de defensa cuando fue atacado sorpresivamente por Gastón Nahuelquir. El agresor usó un cuchillo de aproximadamente 38 centímetros con el que apuñaló al policía de manera directa y letal.

Las heridas provocadas por las cuchilladas fueron de extrema gravedad y causaron la muerte casi inmediata de Adrián, dejando un profundo dolor en su familia y en toda la comunidad de Cushamen y Lago Puelo.

En el marco del juicio, la Fiscalía logró probar que el ataque fue premeditado, cometido con alevosía y motivado por odio hacia la condición policial de la víctima.

En consecuencia, el jurado popular encontró a Néstor Nahuelquir culpable de homicidio doblemente agravado: por alevosía y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad.

Durante el proceso, la defensa intentó instalar la hipótesis de legítima defensa de un tercero, el hermano del imputado, alegando además de que estaba borracho. Sin embargo, los argumentos fueron desestimados por el jurado, que coincidió con la acusación del Ministerio Público Fiscal.

La jueza técnica impuso, además de la pena de prisión perpetua, las costas del proceso al condenado. También declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley N° 24.660, en consonancia con jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y la Corte Suprema de la Nación. Estas normativas limitan el acceso a beneficios como salidas transitorias o libertad condicional para condenados por delitos graves.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR