Rescate en tiempo récord: bomberos de Caleta Olivia salvaron a un hombre en la segunda laguna

En un operativo que combinó rapidez y valentía, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios "2 de Junio" de Caleta Olivia salvaron la vida de un hombre este sábado, luego de que éste se arrojara a las aguas de la Segunda Laguna de la ciudad.

El procedimiento, que fue registrado en video, muestra en crudo detalle el momento en que los efectivos bomberos, sin dudarlo, se lanzan al agua para alcanzar al ciudadano, quien se encontraba en una situación de extremo riesgo.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, permiten apreciar la profesionalidad y el coraje del equipo de rescate, que logró llegar hasta el individuo y sacarlo del lago para brindarle la asistencia médica necesaria.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se habría desarrollado durante la tarde del sábado. Al recibir la alerta, una dotación de bomberos se movilizó de inmediato hacia el lugar. Al llegar, se encontraron con la crítica situación, lo que motivó la respuesta inmediata y el ingreso al agua de los rescatistas.

Noticia en desarrollo