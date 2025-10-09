Rescate en Caleta Olivia: una mujer fue salvada de una laguna y está internada por hipotermia

La noche del martes en Caleta Olivia fue interrumpida por un dramático suceso que requirió la intervención coordinada de fuerzas de seguridad y socorro. Una mujer mayor de edad ingresó a la segunda laguna de la ciudad, y la valentía de dos bomberos fueron claves para evitar una tragedia.

La secuencia de los hechos comenzó a desarrollarse minutos antes de las 21:10 horas, cuando el centro de despacho 911 recibió una llamada de emergencia. Del otro lado de la línea, vecinos de la zona alertaban con preocupación que una mujer se había arrojado a la laguna y que su vida corría peligro inminente, solicitando la presencia inmediata de la policía y de personal de rescate.

El heroico rescate en las frías aguas

Ante la urgencia del reporte, se despacharon móviles de la Comisaría Cuarta, que al llegar al lugar, bajo la supervisión del segundo jefe de la dependencia, se encontraron con una escena en pleno desarrollo. Dos bomberos del Cuartel 16°, identificados por sus apellidos Lera y Saavedra, ya se encontraban dentro del agua helada, luchando contra las bajas temperaturas y la oscuridad para socorrer a la mujer. El operativo contó además con el apoyo de personal de la Comisaría Quinta y del Cuartel de Bomberos 5°, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron en las tareas de asistencia.

Los rescatistas lograron llegar hasta la mujer, que se encontraba a unos 30 metros de la costa, y la aseguraron para iniciar el complejo regreso a la orilla. La baja temperatura del agua representaba un riesgo severo tanto para la víctima como para sus salvadores. Testigos presenciales describieron el momento como de alta tensión, pero destacaron la pericia con la que actuaron los servicios de emergencia.

Uno de los testigos, un hombre de 35 años, relató a las autoridades cómo se enteró de la situación. Según su testimonio, él se encontraba en las inmediaciones del instituto Medea cuando un desconocido se le acercó para avisarle que una mujer había entrado al agua. Inmediatamente, junto a sus compañeros, se dirigió al borde de la laguna y verificó la veracidad del hecho, observando a la persona a la distancia, lo que activó la cadena de llamadas que posibilitó el rescate.

Asistencia médica y derivación judicial

Una vez que la mujer fue puesta a salvo en tierra firme, una ambulancia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” arribó al lugar. El equipo médico le brindó las primeras atenciones y la trasladó de urgencia al centro de salud. Posteriormente, la misma ambulancia debió evacuar a los dos bomberos, Lera y Saavedra, quienes también presentaban síntomas evidentes de hipotermia tras su valerosa intervención.

Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que la mujer, identificada con las iniciales M.R., ingresó al hospital con un cuadro de hipotermia severa. Su estado de salud impidió que el personal policial pudiera tomarle declaración o recabar más datos sobre las circunstancias que la llevaron a tomar esa drástica decisión.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias de rigor para preservar cualquier evidencia de interés para la causa. Por la naturaleza del suceso, se dio intervención formal al Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Caleta Olivia.