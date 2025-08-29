En Comodoro Rivadavia, un caso reciente de maltrato animal expuso nuevamente la urgencia de contar con mecanismos de respuesta rápida ante situaciones de abandono y crueldad.

Un vecino del barrio Divina Providencia realizó una denuncia que derivó en un operativo inmediato y permitió el rescate de una perra en estado crítico.

Durante la noche del miércoles 27 de agosto, las redes sociales comenzaron a viralizar imágenes y relatos de un grave caso de maltrato animal. Una perra fue encontrada en estado de desnutrición e inanición dentro de un patio cerrado, en condiciones de abandono absoluto.

El caso fue rápidamente atendido por la Brigada de Investigaciones, que actuó junto a dos colaboradoras de la Agencia de Maltrato Animal, bajo la dirección del fiscal Dr. Juan Carlos Caperochipi, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA) de la ciudad.

Todo se inició con la denuncia de un vecino en la comisaría, pero fue el impacto en redes sociales lo que aceleró el accionar institucional. A los pocos minutos de recibida la denuncia, el fiscal Caperochipi tomó intervención y el juez penal Dr. Odorisio autorizó un allanamiento inmediato, valorado por su celeridad y compromiso ante la urgencia del caso.

La Comisaría General Mosconi y su personal participaron activamente en el procedimiento, sin registrar inconvenientes. El secretario operativo Miguel Gómez destacó que se priorizó el bienestar del animal en todo momento y que el operativo fue posible gracias a la articulación efectiva entre las distintas áreas.

“La colaboración de todos los actores involucrados resultó fundamental para lograr un desenlace positivo en esta situación”, subrayaron desde la Unidad Fiscal.

El animal fue rescatado y puesto bajo atención veterinaria. Ahora se esperan los resultados del diagnóstico clínico para determinar el tratamiento y su posible recuperación. También, se buscará un hogar de tránsito para que reciba el cuidado necesario.

CÓMO DENUNCIAR MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN COMODORO

El maltrato animal se refiere a cualquier acción que cause daño o sufrimiento innecesario a los animales. Puede manifestarse de diversas formas, como el abandono, la negligencia, el abuso físico, la crueldad y la explotación. El maltrato y la crueldad animal es inaceptable e ilegal.

Actualmente en Argentina existe la Ley N° 14.346 que protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y podés denunciarlos.

En Comodoro Rivadavia, este tipo de delitos deben ser denunciados en la comisaría más cercana al hecho.

La denuncia es gratuita y los policías están obligados a tomarla.

¿Qué se entiende por maltrato a animales?

No alimentarlos bien.

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

Tenerlos atados y/o encerrados en malas condiciones.

¿Qué se entiende por actos de crueldad con los animales?

Hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo y examinar su contenido (disección).

Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o higiene.

Operar a animales sin anestesia y sin tener título de médico o veterinario, salvo en caso de urgencia.

Hacer experimentos con animales.

Abandonar a los animales utilizados en experimentos.

Matar a animales en estado de embarazo.

Lastimar y atropellar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad.

Hacer actos públicos o privados de peleas de animales.

Hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede a los animales.

¿Qué pasa si alguien realiza cualquiera de estos actos?

Comete un delito penado con prisión de 15 días a 1 año.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR