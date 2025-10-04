La madrugada de este sábado estuvo marcada por un grave accidente en la Ruta 6 de Neuquén, en dirección a Puesto Hernández. Alrededor de las 6:54, un llamado desde el Hospital Local informó sobre un vuelco con dos personas atrapadas en el vehículo.

De inmediato, dos dotaciones de Bomberos —a bordo de los móviles 23 y 21, bajo la coordinación del sargento Facundo Temi— se dirigieron hacia el lugar. Al llegar, se encontraron con un auto volcado y una pareja en su interior.

Tanto la conductora como su acompañante estaban conscientes y presentaban heridas leves, aunque la situación de la mujer requirió un operativo especial de rescate. Tras varias maniobras, los bomberos lograron liberarla y entregarla al personal de salud, que la trasladó en ambulancia al hospital.

Minutos después, el hombre también fue derivado en otra ambulancia, mientras los equipos continuaban trabajando en la desconexión de la batería y en la limpieza del área.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos y el personal médico, el hecho no pasó a mayores, aunque el impacto en plena madrugada generó gran preocupación.