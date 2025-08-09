La desgarradora escena en que encontraron a una mujer conmociona a los vecinos de la localidad de Despeñaderos, en la provincia de Córdoba, en las últimas horas. La víctima presentaba desnutrición, y signos de maltrato.Creen que estuvo encerrada y sometida durante más de 20 años. Su esposo, Sergio Colazo, y su hija mayor fueron detenidos.

La policía de Córdoba descubrió el hogar en que vivía la mujer, luego de que una denuncia anónima llegara hasta el Polo de la Mujer.

Según publica TN, la mujer fue ingresada al hospital de Alta Gracia con un grave cuadro físico y psiquiátrico. Debido a su situación, todavía no pudieron tomarle declaración.

Según sospechan los investigadores, habría estado encerrada y reducida a la servidumbre durante al menos diez años.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El fiscal de Segundo Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención de Colazo y de su hija mayor luego de reunir pruebas que los vinculan directamente con el calvario de la mujer. Además fueron imputados otros tres hijos, pero permanecen en libertad.

“Ya se efectivizó la detención y se está trabajando para establecer el grado de participación de cada uno”, informaron desde la fiscalía. La causa está caratulada como abandono de persona agravado, un delito que contempla penas severas.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

HACE MÁS DE 10 AÑOS QUE NO LA VEÍAN

Tras conocerse lo que sucedía detrás de las paredes de aquella casa de familia, los vecinos de la zona brindaron su testimonio y ofrecieron un dato inquietante. Muchos sostuvieron que hacía más de diez años que no veían a la mujer y que, por eso, pensaban que había muerto.

El hallazgo destapó una historia de encierro y maltrato que nadie pudo detectar a tiempo. Entre los datos más escalofriantes, trascendió que le cortaban las uñas con una amoladora.

El fiscal también dispuso la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

El equipo interdisciplinario que asiste a la víctima está integrado por médicos, psiquiatras y psicólogos, que intentan estabilizarla para que pueda declarar. Sin embargo, su estado físico y emocional es tan delicado que todavía no pudieron tomarle testimonio.

No se descarta en el marco de la investigación que haya más imputados si se confirma que el encierro y el maltrato se extendieron durante años.