Personal policial de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia rescató en la tarde-noche del sábado 20 de septiembre a un nene de 4 años que se encontraba solo en la estación de servicio Axion, conocida como “El Bierzo”, ubicada en la rotonda de la Ruta Nacional N° 3.

El hecho, ocurrido alrededor de las 19:40 horas, fue conocido por la policía, que se dirigió de inmediato al lugar. Al encontrarlo, los efectivos notaron que el menor presentaba dificultades para comunicarse, usando pocas palabras y señas, y que tenía un moretón en la frente.

Ante la imposibilidad de localizar a sus responsables, el niño fue trasladado de manera preventiva a la Seccional Tercera. Desde allí, se dio aviso urgente a la Oficina de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNA).

Fatal accidente en Ruta 3: el conductor de una camioneta perdió el control, volcó y murió

La técnica en medicación Agustina Fortunato se presentó en la comisaría para entrevistar al menor. Tras examinarlo, determinó que existían indicios de que se estaban vulnerando sus derechos, ya que, además de las lesiones visibles, el niño no se encontraba limpio.

Según informó La Opinión Austral, posteriormente, el pequeño fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para una evaluación médica. Los exámenes confirmaron que los golpes eran de antigua data, lo que llevó a interpretar que era víctima de maltrato infantil.

Un médico imputado por la muerte de un nene se mudó a la Patagonia y atiende en Caleta Olivia

Una vez localizada, la madre del niño, una mujer de 34 años, fue informada de la situación. Si bien exhibió su DNI para confirmar la identidad de su hijo, se negó a acompañar a los efectivos al centro de salud para que el menor fuera examinado.

Tras la intervención de la OPIDNNA, se dispuso que el niño fuera entregado provisoriamente a familiares o conocidos hasta el lunes 22 de septiembre, fecha en la que los progenitores serán evaluados por personal capacitado.

La madre facilitó el contacto de un conocido, quien es pastor. El hombre y su familia accedieron a resguardar al niño hasta la fecha de la entrevista. Según informó la Policía de Santa Cruz, la entrega se concretó alrededor de las 23:50 horas mediante un acta de estilo.