Un hombre fue rescatado durante la madrugada del domingo luego de que su camioneta VW Amarok cayera varios metros hasta la costa del lago en el kilómetro 5 de la Avenida Bustillo, en Bariloche. El operativo para retirar el vehículo se realizó este lunes.

Según los primeros informes, el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba cerca de Furman, lo que provocó que el utilitario se precipitara hasta el agua. Quedó atrapado en el interior y fue asistido por personal policial, que logró rescatarlo.

Presentaba golpes y heridas, aunque se encontraba en buen estado. Testigos indicaron a Económicas Bariloche que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol.

Este lunes, fue necesaria la contratación de una grúa de gran tamaño para retirar la camioneta, que había quedado a varios metros de la ruta. Durante el procedimiento se realizaron cortes de tránsito y se movilizaron vehículos pesados, única forma de poder retirar el utilitario.

El vehículo pertenece a la inmobiliaria Coldwell Banker. En mayo pasado, otro vehículo de la misma empresa, una Dodge Ram, estuvo involucrado en un accidente en la ruta hacia Villa La Angostura, que terminó con la muerte de dos personas, incluyendo un menor de 4 años.