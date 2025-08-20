Un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental de Madryn, la Policía local y el área de Zoonosis municipal permitió rescatar a 55 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en un criadero ubicado en el barrio Comercio de esta ciudad. La dueña del lugar será imputada por maltrato animal, según confirmaron las autoridades.

La intervención se realizó luego de que un vecino denunciara la situación irregular en la que vivían los perros. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), bajo la responsabilidad de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, tomó intervención en el caso y solicitó el allanamiento del inmueble.

Rescataron a 55 perros de un criadero

Durante el operativo, el personal policial junto a los profesionales de Zoonosis verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

Como resultado del rescate, los perros fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde se les está brindando atención veterinaria, cuidados y alimentación. Las autoridades anunciaron que se trabajará para su recuperación y, una vez recuperados, se analizará la posibilidad de darlos en adopción responsable a nuevas familias.

La dueña del criadero de perros de Puerto Madryn quedará imputada

Por otro lado, la propietaria del criadero quedó a disposición de la justicia y en los próximos días se llevará a cabo la audiencia en la que será formalmente imputada por violar la Ley 14.346 de Maltrato Animal, sancionada en 1954.

Cazaban ciervos en un coto clandestino que tenía armas, miras telescópicas y silenciadores

Precisamente, esta normativa establece penas que van desde quince días a un año de prisión para quienes cometen actos de crueldad o malos tratos hacia los animales.

El operativo fue valorado positivamente por las autoridades y organizaciones protectoras de animales, que esperan que el caso sirva para aumentar la conciencia sobre el bienestar animal y reforzar los controles sobre criaderos en la zona.

Qué es un criadero de perros

Un criadero de perros es un lugar donde se crían y cuidan perros con fines reproductivos, generalmente enfocado en razas específicas.

Cuando un criadero está en mal estado, se da una situación grave porque los perros pueden sufrir hacinamiento, falta de higiene, desatención médica y maltrato, lo que deriva en problemas de salud y comportamiento. Los criaderos irresponsables priorizan la cantidad sobre la calidad, lo que puede generar cachorros enfermos, animales estresados o con problemas genéticos por malas prácticas de cría. Además, estos lugares suelen violar normativas legales y éticas, constituyendo un grave problema para el bienestar animal.