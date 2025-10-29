Una insólita situación se registró el lunes pasado, cerca de las 21 horas, cuando una mujer se presentó en la guardia de una comisaría en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, para denunciar que una casa que pertenece a su familia se encontraba presuntamente usurpada.

Según el informe oficial, la damnificada relató que, al regresar a la ciudad de El Gorosito tras un viaje, se dirigió a la casa familiar, de la que es copropietaria junto a sus hermanos. Al llegar, notó irregularidades: las luces estaban apagadas y, en el exterior, había un contenedor con una cama y restos de escombros.

Al intentar ingresar, la mujer se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada, lo que le impedía acceder al interior. La situación sorprendió a la familia, ya que uno de los hermanos, quien vivía en la propiedad, había viajado hace un mes a otra provincia y no mantenían contacto frecuente. Ningún otro familiar sabía quién podría estar ocupando la vivienda.

Ante estos hechos, la denunciante se acercó a la comisaría local para radicar la denuncia y solicitar la intervención de la Justicia.

Efectivos policiales se presentaron en la propiedad en cuestión, verificaron los cambios en la cerradura y los elementos hallados en el exterior del inmueble para luego labrar el acta ante el presunto delito. La causa fue remitida al juzgado interviniente en Caleta Olivia, que ahora deberá definir los pasos a seguir en la investigación.

Por el momento, se esperan medidas judiciales que puedan esclarecer si se trata de una usurpación y determinar la identidad de quienes ocupaban la vivienda.

La policía mantiene un seguimiento del caso mientras se aguarda la intervención del juzgado para posibles allanamientos o la restitución de la propiedad.

La familia, aún sorprendida por el hecho, continúa buscando información sobre la ocupación de la vivienda y confía en que la Justicia pueda resolver la situación lo antes posible. El caso generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes destacan la importancia de la intervención rápida de la policía para evitar conflictos mayores.