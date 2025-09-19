Gonzalo Abraham Carrillo, un joven de 20 años que jugaba al fútbol en Comodoro, desapareció en las aguas del río Bueno, en la Región de Los Ríos, en la zona sur de Chile, el domingo mientras se bañaba junto a unos amigos.

Luego de que los jóvenes que acompañaban a Gonzalo realizaran la denuncia en la comisaría de la comuna, a unos 80 kilómetros de Valdivia y 130 de Puerto Montt, se activó rápidamente un operativo de rescate y búsqueda en la zona.

Las difíciles condiciones del río, con un caudal alto y una corriente impetuosa, complicaron las tareas de rescate desde el primer momento, limitando una intervención rápida y segura para los equipos de emergencia. Y actualmente, a cinco días del trágico hecho, aún no hay rastros del cuerpo del joven.

CÓMO CONTINÚAN LAS TAREAS EN LA ZONA

Durante ayer jueves, un equipo de buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub) de la Policía de Investigaciones (PDI) se incorporó durante la mañana a la búsqueda del joven que permanece desaparecido tras desaparecer en las aguas del río Bueno, el fin de semana pasado.

De esta manera, el equipo de buzos se suma al trabajo que realiza la Brigada de Homicidios de la PDI Valdivia, que continúa con las labores investigativas en el lugar en colaboración con otras instituciones como GOPE de Carabineros, Bomberos y equipos de rescate de Osorno, según informó Soychile.cl.

Hay una investigación abierta también para establecer las circunstancias en que se produjo el accidente.

Mientras tanto, continúan los sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

UN REGRESO MARCADO POR LA TRAGEDIA

Según informó Diario de Valdivia, Gonzalo es oriundo de Ancud, una ciudad de la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos de Chile. Desde ahí se mudó a Comodoro, donde residió durante varios años.

Este año, según informaron medios locales, había decidido regresar a Chile y llevaba cuatro meses viviendo con su abuelo en La Unión, capital de la provincia de Ranco, ubicada a unos 10 kilómetros de Río Bueno.

La desaparición de Gonzalo provocó una fuerte conmoción en el fútbol comodorense. En Comodoro Fútbol Club, donde el joven jugaba en Reserva, lamentaron lo ocurrido y enviaron un mensaje de apoyo a su familia.