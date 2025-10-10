Red narco desarticulada en la Patagonia: hallaron 12 armas, cocaína y un auto robado a una jueza
Lo que parecía una vivienda común resultó ser el epicentro de una red delictiva: armas enterradas, droga “tipo ladrillo” y vínculos con presos que operan desde la cárcel.
La Policía de Neuquén desbarató un punto clave delictivo en el barrio Cuenca XV, donde se ocultaban armas de guerra, cocaína y un auto robado. El operativo fue parte de cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores del oeste capitalino, coordinados por la Fiscalía de Actuación Genérica con apoyo de la Brigada de Investigaciones y la Unidad Antinarcóticos.
El comisario Damián Arguello, jefe de la Comisaría 16, confirmó que el lugar pertenecía a Jonathan Romero (35), un hombre con antecedentes por abuso y amenazas con armas. En su vivienda, que compartía con su pareja y su hijo pequeño, los agentes hallaron un verdadero arsenal enterrado a medio metro de profundidad: 12 armas de fuego y casi tres kilos de cocaína tipo “ladrillo”, todo cuidadosamente sellado.
“Encontramos pistolas 9 milímetros, un revólver .357, una carabina y hasta una pistola ametralladora FMK3”, detalló Arguello. Según la investigación, el armamento era alquilado a otros delincuentes para cometer robos y ataques en distintos barrios.
Durante el operativo también se recuperó un Toyota Corolla robado semanas atrás a la jueza rionegrina Mariana Pandolfi, en Cipolletti. El vehículo quedó bajo resguardo policial.
Las autoridades sospechan que Romero mantenía vínculos con la familia Sosa, una de las organizaciones narco más antiguas de Neuquén, y con una red que opera desde la cárcel federal de Senillosa, donde un preso coordinaría a jóvenes “soldaditos” a través de un celular.
Romero y su pareja fueron imputados por tenencia de drogas y armas, mientras que dos cómplices siguen prófugos. El niño que se encontraba en la casa fue puesto al resguardo de su abuela.