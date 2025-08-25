El pasado viernes 25 de abril, cerca de las 21 horas, José Luis Colla Dávalos fue asesinado por su suegro a tiros tras discutir con su novia. A cuatro meses del crimen, Ricardo Julio Maidana permanece prófugo y hay una recompensa millonaria por cualquier dato sobre su actual paradero.

La noche del crimen, Colla Dávalos, de 21 años, se encontraba en su casa de la localidad de Ingeniero Allan, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Allí vivía con su expareja, Milagros Maidana.

Según familiares de la víctima, tenían un “noviazgo conflictivo” que duró al menos dos años. Por ese motivo, él terminó la relación.

Entre las 21 y las 22 horas, Maidana fue a buscar algunas cosas que le habían quedado en la casa. Esa noche, los vecinos escucharon tres disparos y llamaron al 911. Cuando llegaron los policías, encontraron al joven tirado en el piso sobre un charco de sangre.

En esa casa también estaba la mamá de la chica, Alejandra Coronel, que vio todo. La mujer declaró ante la Justicia y dijo que Colla Dávalos había querido agredir a su expareja y tuvieron una discusión. Por eso, la chica había llamado a su papá, Julio Ricardo Maidana, que vive en Rafael Calzada. Ambos habían ido a la casa de la víctima.

Sin mediar palabra, el exsuegro le disparó por la espalda. No le dio chances de reaccionar ni de defenderse. Las balas impactaron en el cuello y fueron letales. Pero cuando la Policía fue al domicilio, el agresor ya no estaba, según publica TN.

El homicida, tras el ataque, se escapó en su Volkswagen Vento color gris y, hasta ahora, cuatro meses después del crimen, se desconoce su actual paradero.

LA RECOMPENSA

La hermana de la víctima, Yanina, aseguró que la investigación avanza a paso firme, pero el acusado sigue sin aparecer. “Lo están buscando y se hicieron allanamientos sucesivos en la casa de la mujer de Maidana, así como también en la de los hermanos. Pero sigue prófugo y no hay nadie detenido”, contó a TN.

“Quiero que la cara del asesino siga viralizándose porque también hay una recompensa para quien proporcione información que lleve a su captura”, sostuvo.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires publicó una recompensa de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos para quienes brinden datos fehacientes que permitan localizar a Maidana.

“Deberán presentarse ante los fiscales generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, ante la UFI N° 5 descentralizada de Florencio Varela, en calle Presidente Perón N° 485; llamar al 011 5069-2334; o enviar un correo electrónico a ufi5.fv@mpba.gov.ar”, informaron. “Se asegura estricta reserva de identidad”, confirmaron. Ricardo Julio Maidana, un hombre de 35 años, está acusado de matar a su yerno, José Luis Colla Dávalos, de tres tiros por la espalda.

Sobre él pesa un pedido de captura y una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quienes aporten datos que ayuden a localizarlo. Mientras tanto, los familiares de la víctima siguen pidiendo justicia.