Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) dieron a conocer recomendaciones a tener en cuenta, en el caso de que una persona sea citada para ser jurado en Chubut. De esta forma, dieron a conocer diversos consejos para poder desempeñar el rol de la mejor manera posible en el sistema de justicia.

En este marco, señalaron que antes del juicio, es necesario mantener la mente abierta y evitar formar opiniones previas sobre el caso. Además, escuchar todas las pruebas y argumentos que se presentan en el marco del juicio. Asimismo, indicaron que ante dudas, se debe consultar el proceso o el rol como jurado.

Luego, durante el juicio, recomendaron prestar atención a los testimonios, a los argumentos de la Fiscalía y la Defensa, además de las instrucciones del juez. En tanto, sugirieron tomar nota en el caso de que ayude a recordar detalles importantes.

Asimismo, pidieron evaluar la evidencia de forma objetiva. “Considera todas las pruebas presentadas, tanto las que favorecen a la acusación como las que favorecen a la defensa. No te dejes llevar por prejuicios”, explicaron.

También, solicitaron respetar las opiniones de los demás jurados. En este marco, recordaron que durante la deliberación, se debe escuchar atentamente las opiniones de los compañeros y compartir las propias ideas de una manera respetuosa.

Por otro lado, señalaron como un aspecto importante mantener la confidencialidad. “No compartas detalles del caso con nadie fuera del jurado, ni siquiera con familiares o amigos”, detallaron.

El MPF indicó que la persona debe ser puntual y llegar a tiempo a todas las jornadas del juicio. Además, deben mantener apagado cualquier celular o dispositivo electrónico durante la jornada.

En cuanto al proceso, recordaron que “puede ser largo y complejo”, sin embargo, la participación “es fundamental para garantizar un juicio justo”.

“Como jurado popular, tenés el poder de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. El veredicto del que vas a participar, tendrá un impacto significativo en la vida del acusado y de las víctimas”, aclararon.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ROL DE LOS FISCALES Y LOS DEFENSORES

La Fiscalía representa los intereses de la sociedad y busca que se haga justicia. Su misión es actuar con objetividad para buscar la verdad y presentar las pruebas relevantes, que incriminan o exculpan a un acusado.

Cabe recordar que cuando un caso llega a juicio, se debe a que el equipo de investigación de Fiscalía halló elementos fuertes, que los lleva a concluir que existe una responsabilidad penal.

Asimismo, deben presentar pruebas que tengan veracidad y no ocultar información que pueda ser relevante. En este marco, tienen la obligación de decir la verdad.

Mientras que la defensa protege los intereses del acusado y su misión es defenderlo. También debe decir la verdad y presentar pruebas veraces. Sin embargo, no tiene la obligación de presentar información que pueda perjudicar a su defendido. Además, indicaron que “el imputado no está obligado a declarar y si decide hacerlo, no está obligado a decir la verdad”.