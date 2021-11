Este jueves a las 17 horas está prevista una movilización de policías retirados y activos de Chubut, en reclamo de una recomposición salarial y aumento del sueldo en toda la provincia. La decisión se tomó tras una reunión con autoridades la semana pasada y cumplido un plazo de 24 horas, donde no recibieron respuestas.

El jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, Juan Cruz Campos confirmó a ADNSUR que recibió un petitorio con distintos reclamos por “cuestiones salariales y de retroactivos”, de un grupo de activos y retirados de la fuerza. Y explicó que fue elevado a la jefatura ya que esas cuestiones no son de resolución local.

Sobre la posibilidad de que se inicie una retención de servicios por parte de las fuerzas policiales en la ciudad, e Comisario indicó que en esta Unidad Regional “no hay un reclamo formal por parte del personal policial” . No obstante, señaló que en caso de que se concrete una medida de fuerza, "por ahí son decisiones propias de cada persona. Pero hasta el momento no he tenido novedades de eso”, sostuvo.

Campos dijo que de haber una retención no afectaría el servicio en la ciudad: “La seguridad la tenemos que brindar. Hasta el momento y de lo que venimos hablando con la gente de Comodoro, no hay indicios de que pueda haber una retención”, concluyó.

Pese a esta declaraciones, un grupo de activos y pasivos confirmaron en las últimas horas que la movilización policial en Comodoro Rivadavia será a las 17 horas con concentración en la plaza San Martín.