Este martes 2 de septiembre por la mañana, la jueza Carolina Marín negó el pedido de la defensa de Laura Vargas, quien cumple una condena de 14 años por el homicidio de Rosa Acuña, ocurrido en septiembre de 2018. La decisión se basó en informes psicológicos y sociales que advierten sobre riesgos conductuales que hacen prematuro el otorgamiento de salidas transitorias.

Durante la jornada celebrada en la sala de la oficina judicial ubicada en el tercer piso de los tribunales de Trelew, se llevó a cabo una audiencia de revisión de ejecución de pena. Durante la misma, la defensa de Vargas argumentó que la acusada había cumplido la mitad de su condena el 5 de mayo de 2025 y destacó la evolución positiva en talleres, estudios y tratamientos psicológicos realizados durante su encarcelamiento en la comisaría de Dolavon.

Sin embargo, la Fiscalía, representada por Verónica Fabbris, se opuso al pedido, apoyándose en el informe psicológico y social que indicaba episodios de impulsividad y conductas problemáticas durante la ejecución de la pena, lo que sugiere que aún no es momento de otorgar el beneficio.

Tras escuchar a ambas partes y analizar los informes profesionales, la jueza Marín concluyó que, a pesar de cumplirse el requisito del plazo mínimo para solicitar salidas transitorias, los riesgos asociados a la conducta de Vargas impiden su concesión en esta instancia. Por ello, ordenó que se intensifique el tratamiento psicológico para trabajar sobre estos aspectos.

La defensa había solicitado que durante el próximo año Vargas pudiera salir una vez al mes para realizar trabajos en la casa de una amiga, un domingo de 10 a 18, con el fin de favorecer una evolución progresiva hacia la reinserción social.

EL CRIMEN DE ROSA ACUÑA

Ocurrió en septiembre de 2018, la mujer fue hallada calcinada en un descampado entre el parque industrial y el barrio Primera Junta de Trelew, conmocionó a la ciudad.

Durante el juicio, se determinó que la víctima fue golpeada en una reunión realizada en la vivienda que compartía con Vargas. La muerte se produjo por inhalación de gases producto del incendio provocado el 2 de septiembre de 2018.

Laura Vargas fue condenada por homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con homicidio culposo, y actualmente cumple su condena en la comisaría de Dolavon.

Gacetilla de información del MPF