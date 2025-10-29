Este miércoles 29 de octubre por la mañana se realizó en los tribunales de Comodoro Rivadavia la audiencia de revisión de prisión preventiva de Brenda Rúa, acusada del delito de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Cabe recordar que la joven está implicada junto a otras ocho personas por el ataque a tiros contra la Oficina Judicial de Comodoro, cometido el martes en el barrio Roca, el pasado martes 14 de octubre.

En este marco, durante la jornada, Mauro Fonteñez, el defensor de la coimputada, solicitó que su clienta cumpla arresto domiciliario, argumentando su estado de embarazo y su arraigo en la ciudad. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la jueza Raquel Tassello, quien resolvió mantener la detención efectiva.

Durante la audiencia, el fiscal Maximiliano Morsucci se opuso a la morigeración de la medida al sostener que persisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva y que no existe una condición médica excepcional que justifique su detención domiciliaria. Remarcó además la gravedad del hecho: Rúa habría actuado como “señuelo” en el ataque ocurrido a las afueras del juzgado penal del barrio Roca, donde se realizaron disparos en una zona concurrida.

En su resolución, la magistrada destacó que existen elementos suficientes para presumir la participación de Rúa en el hecho, ocurrido cuando llegó en un vehículo junto a otras personas que luego fueron detenidas en cuasi flagrancia.

No obstante, ordenó que la acusada sea evaluada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense para determinar si puede continuar detenida en su estado, y que se elabore un informe socioambiental (con el objetivo de conocer la situación de vida). Una vez concluidos esos estudios, se fijará una nueva audiencia para revisar nuevamente la situación procesal de la coimputada.

LOS DETALLES DEL ATAQUE A TIROS CONTRA LA OFICINA JUDICIAL

Cabe recordar que, en una audiencia pasada durante la acusación a los implicados en el violento ataque, la fiscal general Andrea Rubio dio detalles de lo ocurrido. “El pasado 14 de octubre, siendo las 07:42 hs., arriba a la esquina de Portugal y Sámper López una camioneta tipo furgón, conducida por Casas, cuya acompañante delantera era la coimputada Rúa, y detrás estaba Hernández, y se estaciona sobre Sámper López, encontrándose en el interior de la misma los nueve imputados y llevaban consigo tres armas de fuego: una calibre 22 largo; una pistola Bersa y una marca Tauro, calibre 9 mm, cargadas y en inmediatas condiciones de uso”, señaló el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.

Sobre la mecánica del hecho, señalaron: “Acordando previamente que darían muerte a los familiares de la familia Nieves, en virtud de que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves. Así, Vera, Rúa y Hernández descienden del vehículo y se dirigen al boulevard para provocar a los presentes, familiares de Nieves, y una vez que llegaron frente al utilitario, Arca se baja y gatilla dos veces, sin llegar a disparar; Reyna también disparó, ambos corrieron hasta la esquina disparando varias veces”.

Uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado fuera del juzgado. “Seguidamente los imputados son detenidos sobre calle Mitre, esquina Grecia. Existen elementos de convicción suficientes para tener a los nueve imputados como probables coautores del hecho, por lo cual solicitó la fiscal que se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en cuasi flagrancia”, señalaron desde el MPF.

