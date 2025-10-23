Rechazan el pedido de prisión domiciliaria del acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko

El tribunal integrado por el juez Juan Guaita y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso resolvió este jueves mantener la prisión preventiva por ocho meses contra Roberto Daniel Sánchez, imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

La defensa, a cargo del abogado Ezequiel Leanza, había solicitado que el acusado pudiera cumplir la detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria o, en su defecto, reducir el plazo de la preventiva. Sin embargo, los magistrados consideraron que la decisión original del juez de garantías Juan Manuel Kees “fue debidamente fundada” y que los argumentos de la defensa reflejan “una mera disconformidad” con una resolución legítima.

Los fundamentos del rechazo

El tribunal coincidió con la fiscalía en que los riesgos procesales se mantienen plenamente vigentes. Se destacó la gravedad del delito, la pena en expectativa de prisión perpetua y la solidez de las pruebas recolectadas hasta el momento, factores que refuerzan el riesgo de fuga.

Asimismo, se señaló que Sánchez obstaculizó la investigación, al intentar lavar rastros de sangre en su vivienda y en la camioneta donde trasladó el cuerpo, y al ocultar el cadáver en un canal de desagüe. Por ello, los jueces concluyeron que “no existen garantías suficientes” para que el imputado permanezca fuera de un establecimiento penitenciario.

La resolución también hace hincapié en la obligación del Estado argentino de actuar con diligencia reforzada en casos de violencia de género y crímenes contra colectivos vulnerables, en cumplimiento de las Reglas de Brasilia, la Convención de Belem do Pará y los tratados internacionales de derechos humanos.

La posición del Ministerio Público Fiscal

El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, argumentaron la necesidad de mantener la medida cautelar para garantizar el avance de la investigación.

Durante la audiencia, García recordó que la víctima intentó defenderse, que el hecho fue de una violencia extrema y que el imputado intentó borrar evidencia tras el crimen. “Ocultó el cuerpo, modificó y excluyó pruebas, y el delito tiene una pena máxima de prisión perpetua. Todo esto incrementa el riesgo de fuga y justifica la prisión preventiva”, sostuvo el fiscal.

Las pruebas clave del caso

El allanamiento del 18 de octubre permitió la detención de Sánchez y el secuestro de elementos de prueba:

Restos de sangre humana en distintos sectores de la vivienda y la camioneta.

Una sábana y una funda de almohada con rastros hemáticos.

Un cuchillo, un hacha y un machete.

Además, las cámaras de seguridad captaron los movimientos de la víctima y del acusado desde el momento del encuentro hasta el traslado del cuerpo, hallado el 14 de octubre en un canal de desagüe.

El informe forense determinó que la muerte fue producto de un shock hipovolémico agudo tras múltiples heridas cortopunzantes y golpes, y que el patrón de lesiones se corresponde con una “muerte violenta tipo overkill”, caracterizada por una agresión excesiva vinculada a crímenes de odio por identidad de género.