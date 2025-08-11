Un hombre- identificado como Emiliano Bunge, quien permanecía detenido por una causa de robo en una comisaría de Caleta Olivia, en Santa Cruz, se fugó sin que los agentes pudieran detectarlo. Se desplegó un amplio operativo para recapturarlo. Se inició una investigación para establecer cómo fue que burló la seguridad.

El hecho se registró el sábado, cerca de las 18:30 horas, cuando el interno pidió permiso para usar el baño. Al encontrarse alojado en un calabozo ciego sin instalaciones sanitarias, aprovechó un descuido de los agentes, y se escapo por una ventana

La policía de Santa Cruz emitió un alerta a la comunidad sobre la situación y pidió no trasladar a personas desconocidas que soliciten “hacer dedo” en rutas o caminos próximos a la localidad, como medida de prevención.

RECAPTURA

El domingo por la noche, según publica la Patagonia Austral, tras más de 24 horas el prófugo se entregó en las dependencias del Ministerio de Seguridad, ante la presencia del ministro Pedro Prodromos.

La entrega se di tras el arribo del ministro a la localidad santacruceña para encabezar distintas tareas operativas de búsqueda y con la confirmación de que no había abandonado la ciudad, se reforzó la vigilancia frente a los domicilios de sus familiares, a la espera de las órdenes de allanamiento para proceder a su captura.

Los allegados se comunicaron con el jefe de una dependencia policial y manifestaron que solo se entregaría ante el ministro de Seguridad, con el fin de preservar su integridad física al momento de ser recapturado. En el lugar donde se presentó el reo, estuvieron Prodromos, el director de la División Regional Zona Norte, Crio. Mayor Cristian Cancinos, y el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez.

El hombre tiene antecedentes penales por hechos contra la propiedad privada.