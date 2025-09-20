La Justicia de Trelew resolvió reabrir una investigación vinculada a la muerte de una joven ocurrida en enero de 2024 en las afueras de la ciudad. La decisión fue adoptada por el juez penal Marcelo Nieto Di Biase, quien revocó el desistimiento fiscal que había cerrado el expediente meses atrás y dispuso que la causa vuelva a la Fiscalía Jefe de Trelew.

El motivo central es la posibilidad de aplicar nuevas herramientas tecnológicas que permitirían profundizar el análisis del teléfono celular de la víctima, un elemento clave en el caso.

El expediente había quedado archivado luego de que no pudiera avanzarse en pericias sobre el dispositivo. En su momento, los equipos técnicos señalaron que no contaban con el software necesario para obtener un caudal mayor de información y recomendaron preservar el aparato para eventuales estudios futuros. Ese escenario cambió en las últimas semanas: el Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General incorporó un programa que habilita extracciones mucho más completas y profundas sobre teléfonos celulares secuestrados.

Se terminó la espera: Kentucky inauguró su nuevo local en Chubut

El nuevo contexto fue decisivo para que el magistrado diera lugar al planteo impulsado por el abogado de la madre de la joven fallecida, quien sostiene que podría tratarse de un delito de facilitación del suicidio.

El juez subrayó que corresponde garantizar a la familia el derecho a una investigación exhaustiva y a una revisión de los hechos que contemple todas las herramientas disponibles en la actualidad, en línea con lo establecido por normas nacionales e internacionales.

En su resolución, Nieto Di Biase destacó la importancia de que la Fiscalía evalúe la viabilidad de proseguir con la investigación a la luz de estas nuevas posibilidades técnicas. “Resulta prudente revocar el desistimiento fiscal y remitir las actuaciones a la señora Fiscal General Jefe para que, en el marco de su competencia, analice los pasos a seguir”, consignó el fallo.

Iturrioz confirmó aumento salarial por decreto para la policía del Chubut y anunció continuidad de paritarias en octubre

De esta manera, el caso que había quedado en pausa vuelve a escena con la expectativa de que las pericias digitales permitan aportar información relevante sobre los últimos movimientos de la joven. La decisión judicial abre una nueva etapa para esclarecer las circunstancias de su muerte y dar respuesta a los reclamos de la familia, que insiste en agotar todas las instancias de investigación antes de cerrar definitivamente el expediente.