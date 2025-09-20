La Justicia de Chubut resolvió reabrir la investigación por la muerte de Nadina Nieto Velasco, la joven de 22 años hallada sin vida en enero de 2024 en las afueras de Trelew. La decisión se tomó a partir de la incorporación de nuevas tecnologías que permitirán realizar pericias más profundas sobre el teléfono celular de la estudiante, un elemento clave que hasta ahora no había podido ser analizado en detalle.

El juez penal Marcelo Nieto Di Biase revocó el desistimiento fiscal previo y ordenó remitir las actuaciones a la fiscal jefe de Trelew, para que evalúe la viabilidad de continuar la pesquisa. El magistrado recordó que en su momento no fue posible realizar una extracción completa de la información del celular porque no se contaba con el software adecuado, por lo que se recomendó preservar el dispositivo hasta contar con herramientas más avanzadas. Hoy esa posibilidad existe: el Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General dispone de un nuevo sistema que permitiría acceder a un caudal mayor de datos almacenados.

La reapertura fue solicitada por el abogado de Laura Velasco, madre de Nadina, quien desde el inicio del caso sostiene que podría haberse tratado de un delito de “facilitación del suicidio”, según consignaron fuentes judiciales.

La causa había quedado caratulada como “muerte dudosa”, y la familia denunció serias falencias en la investigación. En diálogo con ADNSUR, la madre recordó que dentro del auto de su hija hubo tres disparos y que el arma utilizada pertenecía a Bruno Sancci, profesor de Historia que Nadina había tenido en la secundaria

El juez consideró “prudente” avanzar con esta nueva línea de trabajo, señalando que corresponde garantizar a la víctima una investigación completa, conforme a las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho de las familias a obtener respuestas.

Nadina Nieto Velasco tenía 22 años, estudiaba Turismo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y estaba a punto de recibirse. Soñaba con viajar a Australia para trabajar y perfeccionarse en idiomas. Su muerte generó un fuerte impacto en Trelew y en Puerto Madryn, donde cursaba sus estudios.