RAWSON (ADNSUR) - La Municipalidad de Rawson implementará fuertes controles este fin de semana junto a efectivos de la Policía y Prefectura Naval Argentina.

Según manifestó el responsable de Protección Civil, Raúl Curín, “personal de Tránsito y Transporte está apostado en la ruta solicitando el permiso de circulación obligatorio a todos los automovilistas que ingresan a Rawson. De lunes a viernes vienen muchas personas a trabajar”.

Solo pueden circular quienes integran actividades esenciales. “Se les solicitará que den a conocer el motivo de circulación”, dijo.

Este sábado y domingo, “si la persona no tiene domicilio en la ciudad, tendrá prohibido el ingreso; la gente no puede venir a pasar un día en la costa si no es residente de Rawson”.



Según indicó Jornada, el funcionario aclaró que el municipio no prohíbe bajar a la costa sino que "simplemente acata las órdenes o normativas sanitarias en pandemia. Se debe respetar el distanciamiento, no hacer grupos, no compartir mates; esto significa que se puede disfrutar de la costa teniendo en cuenta esas normativas”.



"Hay gente responsable y otra que necesita que uno le haga ver que está incumpliendo alguna normativa. Estas no son disposiciones nacionales; esta pandemia es internacional y nos afecta a todos”, detalló.



Protección Civil está disponible las 24 horas a través del 103, que recibe inquietudes, denuncias o consultas.



Mientras tanto, el director de Inspecciones, Juan Carlos Figueredo, añadió que el fin de semana “vamos a hacer prevención en la rambla en Playa Unión con los preventores y la Policía, para cuidar a los ciudadanos” ante el Covid-19.

“La gente que tenga que venir de otra ciudad va a tener que tener los permisos correspondientes. Además, le decimos a los vecinos que se cuiden, usen los tapabocas y mantengan la distancia”, manifestó.



A su vez, se informó que habrá rigurosos controles de alcohol y consumo de drogas en calles y rutas de acceso a Rawson, dentro del ejido y en el ingresó a la ciudad por rutas 7 y 25.