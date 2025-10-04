Rawson: acuerdos judiciales cerraron tres causas por accidente, desobediencia y lesiones

En la Oficina Judicial de Rawson se desarrollaron tres audiencias encabezadas por la jueza penal Eve Ponce, en las que se resolvieron distintas situaciones procesales a través de acuerdos entre las partes.

Los casos incluyeron una reparación económica en un siniestro vial, una conciliación en una causa por desobediencia a la autoridad, y una modificación de modalidad de arresto en un proceso por lesiones. En todos los expedientes, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la funcionaria Patricia Cárcamo.

Acuerdo reparatorio por un accidente de tránsito

El primer caso abordado corresponde a la investigación de un accidente vial en el que resultó herido Walter Matthysse. Durante la audiencia, la fiscalía, la defensa y la víctima alcanzaron un acuerdo de reparación integral, que permitió cerrar el proceso penal con el sobreseimiento del acusado, identificado como Modesto Curiqueo, imputado por lesiones leves en accidente de tránsito.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

La jueza Eve Ponce homologó el acuerdo luego de que Matthysse prestara su consentimiento formal ante los representantes del Ministerio Público Fiscal. En el marco de la reparación, el acusado entregó distintos elementos que serán destinados al área de Criminalística de la Policía del Chubut, con asiento en Rawson.

De esta manera, y tras la confirmación del cumplimiento del acuerdo, Curiqueo fue sobreseído en la misma audiencia, quedando finalizado el proceso judicial. La defensa del imputado estuvo a cargo del defensor público Damián D’Antonio, quien destacó el carácter restaurativo del acuerdo y la voluntad del acusado de asumir su responsabilidad.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

Conciliación en una causa por desobediencia

En una segunda audiencia, la magistrada trató la situación de Juan Carlos Centeno, imputado por el delito de desobediencia a la autoridad. Su defensor, el abogado Miguel Ángel Lugo, propuso la aplicación del instituto de la conciliación, previsto por el Código Procesal Penal para delitos de baja escala y sin antecedentes.

El acuerdo consistió en la entrega de resmas de papel a la Comisaría de la Mujer de Rawson como medida reparadora. La jueza Eve Ponce aceptó la propuesta y la homologó, aclarando que una vez concretada la entrega, se procederá al dictado del sobreseimiento.

Centeno y su defensor se comprometieron a cumplir la obligación antes del jueves 9 de octubre. La decisión se basó en la ausencia de antecedentes penales y en la voluntad del imputado de asumir las consecuencias del hecho, lo que permitió cerrar el caso sin necesidad de llegar a juicio.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Cambio de modalidad de arresto en una causa por lesiones

La tercera audiencia del día estuvo vinculada a un pedido de morigeración de la prisión preventiva que pesaba sobre Cristian Morón, acusado por lesiones en un expediente que se encuentra relacionado con otras causas penales ocurridas el pasado fin de semana.

La jueza Ponce resolvió autorizar el arresto domiciliario del imputado, que permanecerá alojado en una comisaría de Trelew hasta que se disponga de un dispositivo electrónico de geolocalización que permita el control de su detención en el domicilio. La medida mantendrá vigencia por treinta días, tal como había sido establecido en la audiencia anterior.

Pánico en Rada Tilly: un chofer y una coordinadora de viaje escolar dieron positivo tras un test de drogas

La magistrada dispuso además que la Oficina Judicial de Rawson notifique al área de Operaciones de la Policía del Chubut para que realice rondines periódicos por los domicilios de los involucrados en las distintas causas relacionadas, como mecanismo de supervisión del cumplimiento de las medidas.

Ante los familiares presentes, Ponce advirtió al imputado que deberá respetar estrictamente las pautas de conducta, entre ellas la prohibición de contacto con la víctima y los testigos del caso, tanto de forma personal como a través de terceros o medios digitales.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.