El juez que interviene en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrido en la ciudad rionegrina de Balsa Las Perlas, resolvió mantener en prisión preventiva a Gonzalo Damián Segovia, único imputado por el crimen. La medida se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026, fecha en que finaliza la etapa penal preparatoria.

La decisión se tomó durante la audiencia realizada este miércoles 29 de octubre, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara revisar la resolución que la semana pasada había dispuesto la excarcelación del acusado con monitoreo electrónico. Según los fiscales, la libertad de Segovia podría afectar el curso de la investigación y poner en riesgo a los testigos.

“El contexto actual no ha cambiado. Seguimos pidiendo a la Justicia la protección de los testigos hasta el juicio”, señalaron desde la fiscalía al fundamentar el pedido de mantener la detención preventiva.

UN CRIMEN BRUTAL

El cuerpo de Silvia Cabañares fue hallado el 26 de agosto de 2023 en un descampado conocido como El Basural, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta provincial 75. Según la investigación, la mujer fue golpeada con un objeto contundente, presuntamente una botella de vidrio que se rompió durante el ataque, y luego apuñalada 17 veces en distintas partes del cuerpo.

La autopsia determinó que la herida fatal fue provocada por la botella rota en el cuello. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, dos hombres habrían participado en el ataque, aunque solo Segovia permanece detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado por femicidio y alevosía.

POSICIONES ENFRENTADAS

Durante la audiencia, la defensa del acusado cuestionó los argumentos del Ministerio Público y planteó que la prisión preventiva debe aplicarse solo en casos excepcionales, mientras que la libertad durante el proceso “es la regla”.

Pese a ello, el magistrado ratificó la medida cautelar al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron las anteriores decisiones judiciales. La defensa, en tanto, presentó una reserva de impugnación, que deberá formalizarse en los próximos cinco días hábiles.

La primera prisión preventiva de Segovia fue dictada el 25 de abril de 2024, cuando fue imputado formalmente. Desde entonces, el caso sigue bajo investigación y se espera que el juicio se realice el próximo año.

