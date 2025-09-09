Oscar Isaías Valdez Carbajal, el hombre que se atrincheró en una casa de Comodoro, armado con un cuchillo y frente a sus tres hijos, afronta una segunda causa penal, con una imputación mucho más grave: está acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad.

Durante la audiencia realizada este martes, la fiscalía ratificó la acusación en su contra, mientras que la defensa solicitó el sobreseimiento respecto de una de ellas.

La fiscal general María Laura Blanco se opuso al planteo defensivo y sostuvo que, por la gravedad de los hechos y la expectativa de pena, existía peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento procesal. También mencionó los antecedentes penales computables del imputado como un factor adicional de riesgo. Por ello, solicitó que se dictara la prisión preventiva por tres meses o hasta la realización del juicio.

Por su parte, la defensora pública María Cristina Sadino rechazó el pedido de la fiscalía y remarcó que “todo imputado tiene derecho a transitar el proceso en libertad y rige el principio de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en su contra”. Aseguró que no existían riesgos procesales ni de fuga y pidió que se dispusiera la libertad de su asistido bajo medidas sustitutivas.

El juez penal Martín Cosmaro resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva y dispuso un cuarto intermedio de la preliminar hasta el próximo 30 de septiembre. Como medidas de coerción alternativas, estableció la prohibición de salir de la ciudad, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y la prohibición de contacto y acercamiento con las víctimas.

Ante esta resolución, la fiscal anunció que pedirá la revisión de la medida de coerción ante un tribunal conformado por dos jueces distintos al interviniente. La audiencia de revisión fue fijada para este miércoles a las 10 de la mañana.

La acusación contra Valdez Carbajal

La acusación fiscal detalla que los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2013 y noviembre de 2018. Respecto de la primera víctima, se lo acusa de dos hechos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente, y al menos cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real.

En relación con la segunda víctima, se le atribuyen al menos doce hechos de abuso sexual gravemente ultrajante, también agravados por la convivencia con una menor de 18 años.

La escala penal prevista para estos delitos va de 8 a 20 años de prisión.