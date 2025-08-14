Una nena de 12 años que había desaparecido hace unas horas de su hogar fue encontrada a bordo de un tren del ramal San Martín, en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, junto a un hombre de 32 años. Se cree que la había raptado con fines sexuales.

El hecho ocurrió el martes por la noche, cerca de las 22:30, en la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, cuando una mujer de 49 años alertó a la policía de que su hija se había subido a un auto que no estaba identificado y que se había retirado del lugar.

Tras iniciar el protocolo de búsqueda, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 2ª de Junín revisó las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Así se pudo establecer que la nena había subido a un remís junto a un hombre adulto y ambos habían ido hasta la estación de tren para tomar una formación con destino a Retiro.

Hasta el lugar arribó personal policial rápidamente. Allí, fue hallada la menor acompañada por un hombre de 32 años que, según la denuncia, se hacía pasar por policía.

El sospechoso, oriundo de la localidad de Merlo, fue detenido en flagrancia y enfrenta cargos por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil.

SE HIZO PASAR POR UN POLICÍA

El hombre fue identificado como J.C.B, de 32 años, y al momento de su detención, vestía una campera refractaria verde flúor de la Policía bonaerense con sus logos identificatorios.

Según la denuncia, el hombre fue detenido en flagrancia y se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Entre sus pertenencias se secuestraron dos teléfonos celulares, documentación personal, una campera policial y un buzo azul.

La causa está en manos de la UFI N° 1 de Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo. El acusado permanece detenido hasta prestar declaración indagatoria.

La menor fue restituida a su madre y tomó intervención el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Chacabuco.

PENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS

En Argentina, cada uno de esos delitos tiene una pena distinta según el Código Penal, y si se prueban todos, el juez aplica un cúmulo de penas (o una unificación en caso de concurso real).

Te detallo:

Rapto con fines sexuales Art. 130 CP (rapto de persona menor con propósito sexual): 3 a 10 años de prisión. Usurpación de títulos y honores Art. 247 CP (hacerse pasar por autoridad o funcionario sin serlo): 15 días a 1 año de prisión o multa. Coacción Art. 149 bis CP (obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo mediante violencia o amenazas): 6 meses a 2 años (común) o 2 a 4 años si es coacción agravada. Abuso sexual infantil Art. 119 CP: si hay acceso carnal, la pena es de 8 a 20 años de prisión; si es sin acceso carnal, 6 meses a 4 años, pero se agrava si la víctima es menor de 13 años (mínimo 3 a 10 años) o si hubo violencia.

📌 En el caso del detenido de 32 años —por la edad de la víctima y la acumulación de delitos— es probable que la pena final pueda ir fácilmente de 10 a más de 20 años de prisión efectiva, dependiendo de cómo se califiquen los hechos y si se prueban todos.