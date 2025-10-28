Un violento accidente se registró el lunes a la madrugada, pasadas las 3 de la mañana, en la ciudad de Puerto Madryn, cuando un hombre perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra tres autos estacionados en la intersección de las calles Juan B. Justo y Love Parry.

El conductor, de 52 años, manejaba una Toyota SW4 a alta velocidad y, según confirmaron fuentes oficiales, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la camioneta circulaba por varias calles: ahí se ve al vehículo circular a alta velocidad por Juan B. Justo, impacta primero de lleno contra un Mercedes Benz estacionado, y luego continúa avanzando descontroladamente, golpeando a otros dos autos más antes de detenerse.

Según publica Canal 12, el hombre había salido de una cena momentos antes del choque y, al ser sometido al test de alcoholemia, se constató que tenía 1,52 gramos de alcohol en sangre, más del triple del límite permitido por la legislación vigente.

Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas, aunque la camioneta de alta gama quedó con importantes daños en su carrocería, al igual que los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

La Policía de Chubut secuestró la camioneta y se labró el acta correspondiente, que fue remitida al Tribunal de Faltas Municipal. Desde allí continuarán los procedimientos administrativos habituales para este tipo de infracciones.

El caso vuelve a poner en debate la problemática del alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.

EL VIDEO DEL ACCIDENTE

RECOMENDACIONES A LA HORA DE CIRCULAR