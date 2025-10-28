Rápido, furioso y borracho en Chubut: perdió el control de su auto y chocó tres autos estacionados
El hombre de 52 años protagonizó el accidente mientras manejaba su Toyota SW4 con 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.
Un violento accidente se registró el lunes a la madrugada, pasadas las 3 de la mañana, en la ciudad de Puerto Madryn, cuando un hombre perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra tres autos estacionados en la intersección de las calles Juan B. Justo y Love Parry.
El conductor, de 52 años, manejaba una Toyota SW4 a alta velocidad y, según confirmaron fuentes oficiales, se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la camioneta circulaba por varias calles: ahí se ve al vehículo circular a alta velocidad por Juan B. Justo, impacta primero de lleno contra un Mercedes Benz estacionado, y luego continúa avanzando descontroladamente, golpeando a otros dos autos más antes de detenerse.
Según publica Canal 12, el hombre había salido de una cena momentos antes del choque y, al ser sometido al test de alcoholemia, se constató que tenía 1,52 gramos de alcohol en sangre, más del triple del límite permitido por la legislación vigente.
Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas, aunque la camioneta de alta gama quedó con importantes daños en su carrocería, al igual que los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.
La Policía de Chubut secuestró la camioneta y se labró el acta correspondiente, que fue remitida al Tribunal de Faltas Municipal. Desde allí continuarán los procedimientos administrativos habituales para este tipo de infracciones.
El caso vuelve a poner en debate la problemática del alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia.
EL VIDEO DEL ACCIDENTE
RECOMENDACIONES A LA HORA DE CIRCULAR
- No conducir si consumiste alcohol: incluso una bebida puede afectar tu reacción y concentración.
- Designar un conductor: si vas a salir, acuerden que alguien del grupo permanezca sobrio para manejar.
- Usar transporte alternativo: taxi, remís, aplicaciones de transporte o transporte público son opciones seguras.
- Esperar a estar sobrio: si tomaste, espera varias horas antes de conducir. El metabolismo del alcohol varía según peso, comida y sexo.
- Evitar mezclar alcohol y medicamentos: algunos fármacos potencian los efectos del alcohol y afectan la conducción.
- Planificar con anticipación: antes de salir, definir cómo volverás a casa sin conducir ebrio.
- No dejar que otros conduzcan ebrios: si alguien intenta manejar en estado de ebriedad, ofrécele alternativas o llama a transporte seguro.
- Educar sobre los riesgos: recordar que el alcohol al volante aumenta el riesgo de accidentes, lesiones y consecuencias legales graves.