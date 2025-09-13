Este viernes, cerca de las 20:30 horas, personal policial de Rada Tilly intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda de las rutas 3 y 26.

Según se informó, un hombre de 40 años a bordo de un Chevrolet Corsa, y acompañado de su hija, de 18 años, y una amiga de ésta, volcó con el auto en esa intersección y aún se desconocen los pormenores del accidente.

Ante la posible presencia de derramamiento de combustible, se solicitó la asistencia del personal de Bomberos de Comodoro Rivadavia, que rápidamente constató que no existía riesgo alguno.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Paralelamente, se hizo presente una ambulancia del EMEC con médicos que revisaron a los tres ocupantes del vehículo y descartaron que presentaran lesiones graves.

Tras el vuelco, el conductor fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultados positivos: manejaba con 0,87 g/l en sangre. Además, no contaba con el seguro y tenía la licencia de conducir vencida.

Finalmente, se dispuso el secuestro del vehículo mediante una grúa, que lo trasladó al Corralón Municipal de Comodoro Rivadavia.