RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, indicó este lunes que en acuerdo con la cúpula policial de la provincia, se decidió retirar el retrato de Juan Luis Ale de la Jefatura de Policía. "No puede existir como referencia una persona que cometió un delito tan aberrante", reveló.

El ex jefe de la fuerza y ex diputado provincial fue declarado culpable por abuso deshonesto contra M.F.M. y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de M.B.M. cuando convivía en Puerto Madryn con la madre de las víctimas.

Este lunes estaba prevista la audiencia en la que darían a conocer su condena pero se definió la suspensión porque el ex titular de la Policía de Chubut denunció a los jueces y los recusó. De esta manera hasta que no esté resuelto este punto, no se podrá discutir el monto de la pena.

Retiro de imagen y proyecto a la Legislatura

Massoni indicó que "hemos charlado con la cúpula policial y se ha tomado la determinación de retirar de Jefatura de Policía el retrato de este ex jefe".

Sostuvo que no lo hacen "por una cuestión popular" sino que "cuando se pone a jefes y subjefes en los retratos es porque son referencia de la fuerza policial. Pero no puede existir como referencia una persona que ha cometido un delito tan aberrante", aseguró.

El ministro manifestó que entre mañana martes o el miércoles "nos vamos a estar juntando con las víctimas".

Además adelantó que se está analizando "hacer un proyecto de ley para enviar a la Legislatura para que en estos casos se le quite el beneficio como jefe de la Policía".

"Cobra su retiro como jefe, y creo que sería un mecanismo justo y más equitativo", cerró.