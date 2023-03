Todo sucedió la noche del miércoles cuando el delincuente trató de robarle la moto a un joven que salía de un gimnasio en Córdoba, con tanta mala fortuna para él que la víctima que eligió era un deportista especializado en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Por lo que en tan solo segundos, el ladrón pasó de ser agresor a quedar completamente inmovilizado por su víctima e incluso terminó suplicándole que lo suelten.

Los compañeros de la “víctima” -también especialistas en artes marciales . llegaron al lugar y fue justamente uno de ellos quién grabó la situación cuando el joven ya estaba atrapado por la toma de MMA.

Durante el video se puede escuchar una breve conversación entre los luchadores y el delincuente. “No, guachín. Te desubicaste con nosotros. ¿A quién le vas a robar?”, le dijo el hombre que lo tenía maniatado.

Por su parte, el joven pidió clemencia: “Ya está, ya está”. Uno de los compañeros del atleta respondió: “Que ya está, quisiste robarle hermano”.

El delincuente se excusó diciendo que finalmente no le había robado, “dale, si no te he robado nada” y le contestaron: “Intentaste robarle, es lo mismo”, le respondieron.

El video fue publicado por el reconocido luchador de MMA, Emiliano Sordi, quien lo compartió en sus redes sociales y arrobó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y al titular de la cartera en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

“Anoche le quisieron robar una moto a mis compañeros de Argentina, al tener conocimiento de combate no necesitaron golpear ni renegar para controlarlo”, escribió el deportista cordobés en su Twitter personal junto a las imágenes de la escena, según publica TN.