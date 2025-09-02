Quiso robar una bici en la calle, rompió la cadena de seguridad y fue detenido por la policía en Chubut

Los robos y los diferentes tipos de hechos de inseguridad en la calle afectan la tranquilidad de los vecinos. Desde asaltos con cuchillo hasta robos de celulares, vehículos o bicicletas, son situaciones que generan preocupación y una sensación de vulnerabilidad. Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad trabajan para intervenir rápidamente, prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de la población.

En este marco, el pasado lunes 1 de septiembre por la tarde, un hombre fue detenido en el centro de Trelew tras ser sorprendido intentando robar una bicicleta que se encontraba en la calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en la calle Belgrano, entre Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo. Según informó la Policía del Chubut, el Centro de Monitoreo dio aviso sobre una persona vestida con ropa oscura que, de manera sospechosa, estaría manipulando una bicicleta.

Personal policial acudió al lugar y encontró al hombre que coincidía con las características informadas. Se encontraba junto a una bicicleta con una linga de seguridad que presentaba daños visibles. Luego se presentó el propietario de la bici, quien explicó que ese elemento no se encontraba en ese estado.

Tras conocer esa situación, los efectivos detuvieron al sospechoso, un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera.

En el lugar se secuestraron una pinza tipo alicate de color negro y amarillo, presuntamente utilizada para forzar la linga, y una mochila negra perteneciente al acusado. En el caso, se supo que la policía continúa con las actuaciones correspondientes.

ES UNA RECONOCIDA MECHERA DE CHUBUT, TENÍA PEDIDO DE CAPTURA Y LA DETUVIERON EN MADRYN

En las últimas horas, la Policía de Puerto Madryn detuvo a una mujer con pedido de captura vigente, acusada de protagonizar una serie de robos en locales comerciales del centro de la ciudad. La sospechosa de Trelew ya era conocida por utilizar la modalidad delictiva de “mechera”, escondiendo productos entre su ropa con el fin de llevar a cabo el delito.

La detención se concretó luego de que la jueza Patricia Hernández ordenara su captura, tras no haberse presentado a una audiencia judicial clave. La magistrada había dispuesto la apertura de una investigación formal por los reiterados robos, pero la mujer se mantuvo en rebeldía, lo que aceleró el operativo policial.

Tras su arresto, fue trasladada a una unidad penitenciaria de la provincia del Chubut, donde permanecerá detenida hasta que se fije una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos.

Con información de la Policía del Chubut y Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR