Juan Gabriel Lambrecht fue encontrado penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio, tras intentar asesinar a su hermana y a su sobrina a fines de 2024. El tribunal lo sentenció a cumplir cinco años y medio de prisión efectiva por el ataque contra su propia familia en un barrio de Neuquén

Durante el juicio oral y público que se llevó a cabo en las últimas semanas estuvo a cargo de los jueces Richard Trincheri, Juan Pablo Encina y Florencia Martini.

La fiscalía había solicitado una pena de 7 años y medio; en tanto, la defensa del agresor había solicitado el mínimo de 4 años de prisión efectiva, según publica La Mañana Neuquén.

Finalmente, el tribunal al condenarlo a cinco años y medio de prisión, tuvo en cuenta como agravantes la extensión del daño en cuanto a las lesiones provocadas, la relación de parentesco y la pluralidad de víctimas; como atenuante tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales.

EL HECHO

El 28 de agosto de 2024, entre las 17.20 y 18, tras una discusión por el lavado de un auto en la vereda, Juan Gabriel Lambrecht provocó y amenazó de muerte a su hermana y al resto de las personas con las que ella convivía, por antiguas disputas que mantenían respecto de la sucesión de la vivienda.

La discusión escaló hasta que, en un momento determinado, Lambrecht atacó con un sacacorchos a la pareja de su sobrina, y le provocó una lesión en la zona del cuero cabelludo. Luego, se dirigió al sector de la casa que él ocupaba y salió cargando un balde con algún tipo de combustible: roció a su hermana y a su sobrina y, de forma inmediata, las prendió fuego, para luego volver a ingresar a su vivienda.

Ambas víctimas salvaron sus vidas gracias a la intervención de terceros. Tiempo después del ataque, la hermana del imputado falleció, pero su muerte no tuvo que ver con las quemaduras, sino con una enfermedad previa, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.